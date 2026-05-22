أربيلوا يعلن رحيله عن ريال مدريد

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد الإسباني، رسمياً أنه سيترك منصبه بعد موسم مخيب عجز فيه النادي عن إحراز أي لقب. أجاب أربيلوا على سؤال حول صحة ما يشاع عن عدم استمراره مع ريال الموسم المقبل، وسط تقارير تتحدث عن عودة المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نادي العاصمة، أجاب أربيلوا: «نعم»، مضيفاً في مؤتمر صحافي قبل المرحلة الختامية للدوري المحلي ضد أتلتيكو بلباو: «آمل أن يكون مجرد وداع موقت. ريال مدريد هو بيتي منذ عشرين عاماً... ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم على المقاعد (كمدرب بجانب الملعب)».

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد الإسباني، رسمياً أنه سيترك منصبه بعد موسم مخيب عجز فيه النادي عن إحراز أي لقب. أجاب أربيلوا على سؤال حول صحة ما يشاع عن عدم استمراره مع ريال الموسم المقبل، وسط تقارير تتحدث عن عودة المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نادي العاصمة، أجاب أربيلوا: «نعم»، مضيفاً في مؤتمر صحافي قبل المرحلة الختامية للدوري المحلي ضد أتلتيكو بلباو: «آمل أن يكون مجرد وداع موقت.

ريال مدريد هو بيتي منذ عشرين عاماً... ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم على المقاعد (كمدرب بجانب الملعب)»





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أربيلوا، ريال مدريد، جوزيه مورينيو، رحيل، مدرب، مو

United States Latest News, United States Headlines