أربعة عوامل خطر رئيسية تتسبب في 99٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية حسب دراسة دولية

دراسة شملت أكثر من 9 ملايين شخص تكشف أن ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، السكري والتدخين مسؤولون عن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مع تأكيد على أهمية الفحص المبكر والتحكم بالعوامل الوقائية.

أظهرت دراسة دولية واسعة شملت أكثر من تسعة ملايين شخص أن غالبيتهم البالغة 99٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ترتبط بأربعة عوامل خطر يمكن اكتشافها ومراقبتها في الوقت المناسب.

وتُعد هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والسكري (ارتفاع سكر الدم)، بالإضافة إلى التدخين سواءً كان حالياً أو متمَثلاً في تاريخ التدخين السابق. وقد بيّن الباحثون من خلال تحليل البيانات أن معظم المرضى الذين أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية كانوا يحملون واحداً أو أكثر من هذه العوامل قبل الإصابة بسنوات عديدة، مما يؤكد أن الفحص الدوري والتحكم في هذه المتغيرات يُمكن أن يُحد من حدوث الأحداث القلبية والسكتية بشكلٍ ملحوظ.

تفوق ارتفاع ضغط الدم على غيره من العوامل في خطر الإصابة، إذ بلغت نسبة المرضى الذين عانوا من نوبات قلبية أو سكتات دماغية أكثر من 93٪ لديهم اضطراب ضغط الدم. وتظهر النتائج أيضاً أن النساء تحت سن الستين لم يُستثنى من هذا النمط؛ فحسب الإحصاءات فإن أكثر من 95٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية في هذه الفئة ترتبط بعامل خطر واحد على الأقل، وغالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي.

وقد أضاف الباحثون أن بعض حالات النوبات القلبية لدى النساء تتباين في السبب عن الانسداد التقليدي للشرايين، ما يستدعي اعتماد تشخيصات أكثر دقة تشمل فحوصات تصويرية متقدمة وتحليل عوامل مخاطر غير تقليدية. من جانب آخر، حذّرت أخصائية أمراض القلب، الدكتورة يلينا يفريموفا، من خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، إذ يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث جلطات دماغية ونوبات قلبية، مما يستدعي رفع الوعي بأهمية مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة.

وأكد الخبراء على أن السيطرة على ضغط الدم، والكوليسترول، وسكر الدم، وإقلاع المدخنين عن التدخين، تُسهم بصورةٍ كبيرة في خفض مخاطر حدوث هذه الأحداث القلبية الوعائية. وقد شددوا على أن هذه العوامل قابلة للعلاج من خلال تغييرات نمط الحياة مثل تحسين النظام الغذائي، ممارسة الرياضة بانتظام، وإتباع الأدوية الموصوفة عند الحاجة.

في الختام، تُظهر الدراسة أن الوقاية المبكرة تشكل حجر الزاوية في الحد من العبء الصحي العالمي المرتبط بالأمراض القلبية والدماغية، وتدعوا إلى تعزيز برامج الفحص الدوري وتوعية الجمهور بأهمية التحكم في عوامل الخطر المذكورة





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ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول السكري التدخين الوقاية من النوبات القلبية

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