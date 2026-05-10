أرامكو السعودية تحقق أرباحاً قياسية وتعزز أمن الطاقة العالمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في 2026

سجلت أرامكو السعودية صافي ربح معدل قدره 33.6 مليار دولار في الربع الأول من 2026، مع توزيع أرباح بقيمة 21.9 مليار دولار واستثمارات تقنية كبرى في الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.

أظهرت شركة أرامكو السعودية أداء مالياً استثنائياً ومتميزاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجحت في تحقيق صافي دخل معدل وصل إلى 33.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل قفزة ملحوظة ومؤشراً قوياً على النمو مقارنة بنحو 26.6 مليار دولار سجلتها الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا النمو القوي يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها العالية على توليد تدفقات نقدية ضخمة في مختلف الظروف، حيث بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل حوالي 30.7 مليار دولار، بينما استقرت التدفقات النقدية الحرة عند 18.6 مليار دولار، وذلك رغم الزيادة الملحوظة في رأس المال العامل. وفي خطوة تعزز ثقة المستثمرين والمساهمين على حد سواء، أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.89 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.5 في المائة.

وبناءً على ذلك، بلغت حصة السهم الواحد من هذه التوزيعات 0.3393 ريال سعودي، سيتم صرفها لأكثر من 241.9 مليار سهم مستحق. إن هذا الالتزام المستمر بتوزيع عوائد مستدامة ومتنامية يتماشى تماماً مع الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، مع الحفاظ على نسبة مديونية منخفضة جداً ومستقرة بلغت 4.8 في المائة، مما يمنح أرامكو مرونة مالية فائقة وقدرة على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في الاقتصاد العالمي.

ومن الناحية التشغيلية واللوجستية، أكد الرئيس التنفيذي والمهندس أمين الناصر أن الشركة أبدت مرونة تشغيلية استثنائية في مواجهة بيئة جيوسياسية تتسم بالتعقيد الشديد وعدم الاستقرار. وقد برز الدور الاستراتيجي لخط أنابيب شرق غرب كأحد الركائز الأساسية والضمانات الحقيقية لأمن الطاقة العالمي، حيث عمل الخط بكامل طاقته القصوى التي تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً خلال هذا الربع من العام.

هذا الشريان الحيوي مكن أرامكو من ضمان استمرار تدفق النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق الدولية بكفاءة عالية ودون انقطاع، خاصة في الأوقات التي شهدت فيها طرق الشحن التقليدية والحرجة، مثل مضيق هرمز، بعض القيود أو التوترات الأمنية التي قد تؤثر على الإمدادات. وأشار الناصر إلى أن هذه الإمكانيات اللوجستية المتقدمة تساهم بشكل فعال في تخفيف حدة صدمات الطاقة العالمية وتقديم الدعم اللازم للعملاء المتضررين، مما يؤكد مرة أخرى على دور المملكة العربية السعودية كمورد موثوق ومستقر للطاقة، قادر على التكيف مع كافة الظروف الطارئة لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وتلبية الطلب المتزايد.

إلى جانب التفوق المالي والتشغيلي، تواصل أرامكو استثماراتها الضخمة والطموحة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والابتكار لضمان استدامة نموها في المستقبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن تعاون استراتيجي واسع مع شركة سلوشنز التابعة لشركة إس تي سي لتطوير جيل جديد من الحواسيب العملاقة عالية الأداء، في مشروع تقني ضخم بلغت قيمته 1.4 مليار ريال سعودي. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تعزيز القدرات الحسابية والتحليلية المتقدمة للشركة في إدارة عملياتها المعقدة وتحسين عمليات التنقيب والإنتاج.

وبالتوازي مع ذلك، طبقت الشركة حلولاً تقنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة إيمرسون العالمية للأتمتة، وذلك بهدف رفع كفاءة وإنتاجية المصافي وتقليل الهدر التشغيلي وزيادة الجودة. هذه التحولات الرقمية الشاملة تعكس الرؤية السعودية الجديدة في إعادة صياغة علاقتها بثرواتها الطبيعية، بحيث لا تكتفي بكونها مجرد منتج ومصدر للنفط، بل تتحول إلى مركز عالمي للابتكار التقني والريادة في قطاع الطاقة الحديثة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية طويلة الأمد، خصصت أرامكو مبلغ 12.1 مليار دولار لدعم أهداف النمو الاستراتيجي وتوسيع محفظتها الاستثمارية في قطاعات التكرير والبتروكيميائيات، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة المستخرجة من كل برميل نفط يتم إنتاجه. وقد شدد المهندس أمين الناصر في ختام تصريحاته على أن هذه الإنجازات القياسية لم تكن لتتحقق لولا التفاني المطلق والاحترافية العالية التي أبداها جميع موظفي وموظفات الشركة، الذين استطاعوا تسخير خبراتهم الفنية والإدارية للتغلب على كافة التحديات التشغيلية والجيوسياسية المحيطة.

تظل أرامكو ثابتة في تركيزها على أولوياتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكتها العالمية الواسعة لتعزيز مكانتها كقائد مطلق لسوق الطاقة العالمي، مع الالتزام التام بتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين وللمجتمع، مما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كصمام أمان حقيقي للطاقة العالمية في القرن الحادي والعشرين





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أرامكو السعودية أمن الطاقة نتائج مالية الذكاء الاصطناعي استثمارات استراتيجية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البحث عن 23 راكبا غادروا سفينة سياحية مصابين بفيروس 'هانتا' القاتل (صور)الطاقم الصحي العائد من 'إم في هونديوس' في ميناء بعاصمة الرأس الأخضر- 6 مايو 2026.

Read more »

340 جواداً في بطولة العالم لخيل الجزيرةانطلقت على ميدان الملك عبدالعزيز فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026، بدعم...

Read more »

بيرقدار: 'قزل إلما' دخلت الإنتاج المتسلسل وتسليم أولى الدفعات خلال 2026في حديث للأناضول خلال معرض 'ساها 2026' الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول

Read more »

الاتحاد الألماني لم يتوصل لاتفاق مع المنتخب حول مكافآت الموندياللم يتوصل الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد إلى اتفاق مع المنتخب، حول مكافآت اللاعبين في بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

Read more »

تتويج إيران ببطولة عالمية في مصرتُوج منتخب إيران للشباب بلقب بطولة العالم في رفع الأثقال 2026 المقامة بمصر، والتي احتضنتها مدينة الإسماعيلية أمس الجمعة.

Read more »

شاهد.. لقطة لموقف 'طريف' بين لاعب الهلال مندش وولي العهد السعوديشهدت مراسم توزيع جوائز كأس الملك السعودي لكرة القدم 2026، موقفا 'طريفا' بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولاعب نادي الهلال سلطان مندش في مدرجات ملعب 'الإنماء' بمدينة جدة.

Read more »