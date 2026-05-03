أديس القابضة تفوز بعقد حفر في نيجيريا بقيمة 92.7 مليون دولار، بينما تسجل أم القرى ربحاً بقيمة 12 مليون دولار

أعلنت شركة أديس القابضة عن فوزها بعقد لخدمات الحفر البحرية في نيجيريا بقيمة 92.7 مليون دولار، بينما أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن تحقيق ربح بقيمة 12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، رغم انخفاض إيراداتها بنسبة 84 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

فازت شركة أديس القابضة ، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات الحفر والإنتاج للنفط والغاز، بعقد لخدمات الحفر البحرية في نيجيريا لمنصة Shelf Drilling Victory، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجودها في المنطقة وتوسيع نطاق عملها الدولي.

وتم توقيع العقد مع شركة سيبلات لإنتاج الطاقة في نيجيريا، وهي من الشركات المستقلة الكبرى في القطاع. وفقاً لما نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، بلغ إجمالي قيمة العقد 347.6 مليون ريال (92.7 مليون دولار)، تشمل رسوم بدء الأعمال والترحيل، بالإضافة إلى حصة الشريك المحلي لأديس الذي سيتولى توفير خدمات الدعم في البلاد. وتستمر مدة العقد المؤكدة لسنتين، مع إمكانية تمديده لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنة واحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد بالظهور في النتائج المالية للشركة في النصف الثاني من عام 2026، وهو الموعد المقرر لبدء أعمال المنصة فور انتهاء مهامها الحالية في نيجيريا. يأتي هذا في أعقاب عقود أخرى وقعتها أديس مؤخراً لثلاث منصات حفر بحرية أخرى، مما يؤكد على أهمية نيجيريا كسوق سريع النمو في أنشطة التنقيب والإنتاج، مدعومة بمستهدفات الإنتاج الوطنية وزيادة الاستثمارات في الحقول البحرية.

وتعد أديس القابضة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الحفر، حيث تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها وتدير أسطولاً يضم 81 منصة حفر بحرية مرفوعة عالمياً. ويهدف هذا التوسع الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف الإنتاج في الأسواق الدولية التي تعمل بها الشركة. وفي سياق آخر، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة مسار في مكة المكرمة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026.

حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات ربحية إيجابية رغم التذبذب الزمني المرتبط بطبيعة مبيعات الأراضي. وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 44.93 مليون ريال (11.98 مليون دولار)، مقارنة بنحو 159.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت مبيعات الشركة خلال الربع الحالي 79.65 مليون ريال (21.24 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 84 في المائة عن الفترة المماثلة التي بلغت فيها الإيرادات 502 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض عدد قطع الأراضي المبيعة خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق، حيث تم إتمام بيع قطعة أرض واحدة فقط، إلا أنها أكدت وجود قاعدة حجوزات متينة تشمل 10 اتفاقيات حجز قائمة يتوقع إتمامها كصفقات بيع نهائية خلال العام الحالي. وفي تحول استراتيجي نحو تفعيل الأصول، شهد الربع الأول بدء التشغيل التجريبي لوجهة مسار، خلال شهر رمضان المبارك، وهي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز القيمة طويلة الأجل للمشروع كوجهة حضرية متكاملة.

وقد انعكس هذا التحول في ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 22.8 في المائة لتصل إلى 98.5 مليون ريال (26.26 مليون دولار)، وذلك نتيجة تكاليف ما قبل التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية المرتبطة بانطلاق الوجهة. وبنهاية مارس 2026، نجحت الشركة في تفعيل 75 قطعة استثمارية من أصل 203 قطع تضمها الوجهة، تشمل اتفاقيات بيع وتأجير ومشاريع تطوير ذاتي في قطاعات الضيافة والوحدات السكنية والمساحات التجارية.

كما عززت الشركة مركزها المالي بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الأول بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لتمويل متطلبات رأس المال العامل، مما يوفر مرونة مالية عالية لدعم مشاريعها القائمة ومواكبة اهتمام المجتمع الاستثماري المتزايد بوجهة مسار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أديس القابضة حفر نفطي نيجيريا أم القرى للتنمية والإعمار مسار مكة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

12 شركة طيران تستأنف رحلاتها من وإلى سورياوفق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب على استئناف التشغيل مع أوروبا..

Read more »

معجزة طبية: مريضة أمريكية تتلقى رئتين من طفل يبلغ من العمر 12 عاماًهيلين غورني، مريضة أمريكية، تتلقى زراعة رئتين نادرة لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الساركويدوز وسرطان الثدي، لتصبح قصة حياتها أيقونة للأمل.

Read more »

'قناة 12' عن مصادر: إسرائيل تستعد لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما قريبا على إيرانأفادت 'قناة 12' العبرية نقلا عن مصادر مساء السبت، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تشن الولايات المتحدة هجوما على إيران قريبا.

Read more »

براعم التهامي أبطال جازانتوج مدير فرع وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد القحطاني، براعم التهامي ببطولة مسابقات البراعم تحت 12 سنة على مستوى أندية جازان. وجاء تتويج صغار التهامي نظير تفوقهم على الأندية...

Read more »

إعلام عبري: تنسيق إسرائيلي-أمريكي لبحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيرانكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يكثف اتصالاته مع قائد القيادة المركزية الأمريكية 'سنتكوم' براد كوبر، لبحث خطوات عسكرية محتملة ضد إيران.

Read more »

هل يعاني نادي الشباب من مشكلة «انضباطية»؟يمثل تراجع مستوى الشباب في مختلف البطولات المحلية والخارجية منذ 12 عاماً، حالة تستوجب الوقوف عندها طويلاً، نظراً للتاريخ العريق الذي يملكه شيخ الأندية على

Read more »