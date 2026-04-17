أدوية الزهايمر الجديدة تثير الجدل: فعالية محدودة وتكلفة باهظة

مراجعة واسعة النطاق لأدوية الزهايمر الحديثة المضادة للأميلويد تشير إلى تحسن طفيف وغير ملموس سريريًا لدى المرضى، مما يثير تساؤلات حول جدواها الاقتصادية والعلاجية، ويطالب الباحثون باستكشاف مسارات علاجية مبتكرة.

تسببت مراجعة واسعة النطاق أجراها محرر العلوم إيان سامبل في جدل كبير داخل الأوساط الطبية، حيث كشفت عن أن الأدوية الحديثة التي تم الترويج لها كتحول نوعي في علاج مرض الزهايمر ، لا تحدث فرقًا ملحوظًا لدى المرضى.

وجاءت نتائج التحليل، الذي شمل مراجعة دقيقة للتجارب السريرية التي أجريت على أفراد يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو خرف مبكر، لتؤكد أن تأثيرات الأدوية المضادة لبروتين الأميلويد على القدرات الإدراكية وشدة المرض على مدى 18 شهرًا كانت محدودة للغاية، ووُصفت التحسينات في القدرات الوظيفية بأنها 'صغيرة في أحسن الأحوال'. يمثل هذا التقييم ضربة قوية للموجة الجديدة من العلاجات التي هدفت إلى إبطاء تقدم مرض الزهايمر عبر إزالة تكتلات بروتين الأميلويد التي تتراكم في الدماغ، وهي سمة مميزة لهذا المرض، إلى جانب بروتين تاو الذي يشكل تشابكات سامة في الخلايا العصبية. استندت مراجعة كوكرين، وهي جهة مرموقة في تقييم البيانات الطبية، إلى أساليب تقييم قياسية وموثوقة. ومع ذلك، واجهت المراجعة انتقادات من بعض الباحثين والجمعيات الخيرية المتخصصة، الذين أشاروا إلى أن دمج نتائج الأدوية القديمة التي ثبت فشلها مع نتائج الأدوية الأحدث والأكثر فعالية قد أدى إلى تضليل النتائج. وعلق تشارلز مارشال، أستاذ علم الأعصاب السريري في جامعة كوين ماري بلندن، بأن تجميع نتائج العلاجات الفعالة وغير الفعالة حتمًا سيؤدي إلى الحصول على تأثير علاجي متوسط صغير أو غائب، وهو ما حدث في هذه الحالة. في السابق، تم الترحيب بالأدوية المضادة للأميلويد باعتبارها 'مُغيِّرة لقواعد اللعبة' عندما أظهرت التجارب السريرية تحسينات، وإن كانت صغيرة، إلا أنها ذات دلالة إحصائية لدى المرضى. وقد وافقت الهيئات التنظيمية الطبية العالمية على أدوية مثل lecanemab من شركة Eisai وdonanemab من شركة Eli Lilly. ومع ذلك، فإن العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، قررت عدم توفير هذه الأدوية عبر خدمات الصحة العامة. وفي هذا السياق، أوضح المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (Nice) في المملكة المتحدة أنه على الرغم من أن هذه الأدوية قد تبطئ تقدم المرض لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، إلا أن التكلفة التي ستتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لا تبرر هذه الفائدة. ورغم ذلك، يواجه المعهد ضغوطًا لإعادة النظر في قراره بعد استئناف قدمته الشركات المصنعة. وشملت المراجعة تحليل بيانات لأكثر من 20 ألف شخص، وتم تقييم سبعة أدوية مضادة للأميلويد لدى المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو الخرف. وأفاد إيدو ريتشارد، المؤلف المشارك في المراجعة وأستاذ علم الأعصاب في المركز الطبي بجامعة رادبود، بأن التحليل لم يكشف عن 'أي تأثير ذي معنى سريريًا على التدهور المعرفي أو شدة الخرف'. بل على العكس، أظهرت الأدوية زيادة في تورم ونزيف الدماغ مقارنة بالعلاج الوهمي. وأوضح ريتشارد أن أحجام التأثير كانت 'صغيرة جدًا بحيث لا يمكن للمرضى ومقدمي الرعاية ملاحظتها'، وأن هذه الأدوية كانت أيضًا 'مرهقة' بسبب الحاجة إلى زيارات متكررة للعيادة لتلقي الحقن الوريدية وإجراء فحوصات دورية بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم وجود مضاعفات. دافع ريتشارد عن قرار تجميع نتائج الأدوية المختلفة، مشيرًا إلى أن جميعها تهدف إلى إزالة الأميلويد من الدماغ وتقييم التأثير على المرضى بطريقة موحدة. وخلصت المراجعة إلى ضرورة أن يستكشف الباحثون طرقًا جديدة ومبتكرة لعلاج المرض. وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الأدوية المضادة للأميلويد قد غيرت بالفعل مسار مرض الزهايمر، حيث صرح روبرت هوارد، أستاذ الطب النفسي للشيخوخة في جامعة كاليفورنيا، بأنه من الصعب إعطاء آمال غير واقعية للمرضى، مؤكدًا أن 'الحقيقة المحزنة هي أنه حتى أفضل الأدوية أداءً لا تقدم أي شيء ذي معنى سريريًا'. من جهتها، أشارت الدكتورة سوزان كولهاس من مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة إلى أن محاولة رسم فئة كاملة من الأدوية بنفس الفرشاة قد تكون مضللة، خاصة وأن العلاجات المختلفة قد تعمل بطرق متباينة. وأوضحت أن دراستين فقط من أصل 17 شملت الأدوية المعتمدة حاليًا، بينما ركز الباقي على أدوية فشلت في إظهار فائدة ملموسة، مما قد يؤثر على استنتاجات المراجعة. وأكدت أن العلاجات المضادة للأميلويد لن تكون الحل الكامل لمرض الزهايمر، وأن الأبحاث تتجه نحو أهداف بيولوجية متنوعة، ولكن تجاهل تأثيرها واعتباره 'تافهًا' ليس دقيقًا، خاصة مع وجود قيود واضحة في التحليل قد تحد من ما يمكن استخلاصه





