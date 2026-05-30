أخفق أرسنال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

أخفق فريق أرسنال الإنجليزي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة. ويعتبر هذا الإخفاق هو الخسارة الخامسة في نهائيات دوري الأبطال للفريق الملقب بـ(المدفعجية)، منذ عام 1994.

وأعرب ديكلان رايس، نجم فريق أرسنال الإنجليزي عن شعوره بخيبة أمل كبيرة، عقب إخفاق فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. وأشاد رايس بجميع أفراد منظومة العمل في فريقه، خاصة غابرييل وإيزي، عطفا على ما قاما به طوال الموسم. وأضاع جابرييل وإيزي ركلتي ترجيح، ليواصل الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، الذي سجل ظهوره الثاني في نهائي دوري الأبطال، بحثه عن التتويج بلقبه الأول في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وكان أرسنال يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليكتفي خلال الموسم الحالي بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل عليه هذا الشهر، بعد غياب 22 عاما





