أخبار الرياضة العربية: استعدادات منتخب مصر للمونديال وأزمات قضائية ومنافسات خليجية

تغطية شاملة لآخر تطورات المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وتفاصيل الحكم القضائي على نجل اللاعب ميدو، وكواليس قرعة كأس الخليج 27.

أكد إبراهيم حسن ، المدير الإداري ل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفراعنة يمرون بمرحلة من الجاهزية التامة لمواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريقهم في الاستحقاقات القادمة.

وقد جاءت هذه التصريحات في سياق الاستعدادات المكثفة التي يقودها الجهاز الفني برئاسة الكابتن حسام حسن، حيث يضع المنتخب نصب عينيه هدفاً واحداً وهو تحقيق الانتصارات ورفع راية الوطن عالياً في كافة المحافل الرياضية الدولية. وفيما يخص التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، فقد وضعت القرعة التي أجريت مؤخراً منتخب مصر في مجموعة تضم كل من أنغولا ومالاوي وجنوب السودان.

وأوضح إبراهيم حسن أن كرة القدم الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد هناك منتخبات صغيرة أو ضعيفة، بل أصبحت جميع الفرق تمتلك القدرة على المنافسة وتقديم أداء قوي، وهو ما يتطلب من المنتخب المصري بذل أقصى جهد ممكن لضمان التأهل وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. ومن جهة أخرى، ينصب التركيز الأساسي حالياً على الحلم المونديالي، حيث يستعد المنتخب لخوض غمار كأس العالم 2026 التي ستنطلق في الحادي عشر من يونيو المقبل.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة قوية ضد منتخب بلجيكا في الخامس عشر من يونيو، وذلك ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات إيران ونيوزيلندا. وتكتسب هذه النسخة من المونديال أهمية خاصة لكونها ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة تاريخية لأول مرة تصل إلى 48 منتخباً، مما يفتح آفاقاً جديدة للمنافسة العالمية. وفي سياق مختلف وبعيداً عن الملاعب، شهدت الأوساط الرياضية والقضائية في مصر تطورات مؤسفة تتعلق بنجل النجم السابق أحمد حسام ميدو.

فقد أصدرت محكمة الطفل حكماً يقضي بحبس المدعو حسين، نجل اللاعب السابق، لمدة سبعة أشهر. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم ثقيلة تشمل حيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات الأمنية في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قوات الأمن بتوقيف الشاب أثناء قيادته سيارته في المنطقة المذكورة للاشتباه به، إلا أنه حاول الفرار من القوة الأمنية، مما أدى إلى وقوع حادث تسبب في تهشيم زجاج سيارة تابعة للشرطة.

وعقب السيطرة عليه، عثرت القوات على كمية من مخدر الحشيش وزجاجة من الخمور داخل السيارة، وهو ما استدعى إحالته فوراً إلى جهات التحقيق. وبناءً على التحقيقات، تبين أن المتهم لا يزال طالباً في المرحلة الثانوية ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، مما استوجب إحالته إلى محكمة الطفل. وقد وجهت له اتهامات إضافية تتعلق بقيادة مركبة آلية دون رخصة وبدون توازن نتيجة تأثير المواد المخدرة والمسكرات، مما عرض حياة المواطنين في الطريق للخطر.

ومن جانبه، عبر أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن ألمه الشديد وحزنه لما تمر به أسرته من ظروف قاسية، واصفاً الأمر بأنه اختبار صعب ودرس قاسٍ لجميع أفراد العائلة، طالباً من الجميع الدعاء له ولزوجته وأبنائه بالصبر والثبات لتجاوز هذه المحنة بسلام. ويذكر أن ميدو كان قد حقق مسيرة رياضية حافلة سواء مع نادي الزمالك أو في الدوريات الأوروبية، قبل أن يتجه للعمل في المجال الإعلامي والتحليل الفني.

وعلى صعيد الرياضة الخليجية، شهدت مدينة جدة السعودية أجواءً من الحماس والترقب مع إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الخليج في نسختها السابعة والعشرين. وقد أقيمت هذه المراسم على مسرح ميدان الثقافة، في احتفالية عكست الروابط التاريخية والرمزية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر هذه النسخة من البطولة استثنائية ومختلفة عن سابقاتها، حيث إنها المرة الأولى التي تشهد مشاركة ثلاثة منتخبات نجحت في حجز مقاعدها مسبقاً في نهائيات كأس العالم 2026، وهم منتخبات السعودية وقطر والعراق.

ويعتبر هذا الحدث مؤشراً قوياً وواضحاً على القفزة النوعية والتحول الكبير الذي تشهده كرة القدم في منطقة الخليج العربي على المستويين القاري والدولي. إن وصول ثلاثة منتخبات خليجية إلى المونديال في وقت واحد يعزز من القيمة التنافسية لبطولة كأس الخليج، ويجعل من كل مباراة في هذه النسخة بمثابة مواجهة عالمية مصغرة. ويتوقع المتابعون أن تشهد البطولة منافسة شرسة ومستويات فنية عالية جداً، نظراً لتطور إمكانيات اللاعبين والمدربين في المنطقة، والاعتماد على خطط تدريبية حديثة تضاهي المستويات العالمية.

كما تسعى الدول المنظمة والمشاركة إلى إبراز الوجه الحضاري والرياضي للمنطقة، وتأكيد قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية بنجاح واقتدار، مما يرسخ مكانة الخليج كمركز ثقل رياضي جديد في الخريطة العالمية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس الخليج 27 إبراهيم حسن أحمد حسام ميدو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام | صحيفة المواطن الإلكترونيةدعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام وأظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام.

Read more »

تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة | صحيفة المواطن الإلكترونيةتسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، مشددة على أن

Read more »

الطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات | صحيفة المواطن الإلكترونيةالطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران 'إغلاق 27 كاميرا' لمراقبة

Read more »

ضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (14) مترًا

Read more »

أقوى 10 سيدات أعمال عربيات في 2023.. يقدن أكبر الشركات بالمنطقة (إنفوغراف) - عربي21قالت مجلة 'فوربس' إن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، تضم 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا

Read more »

هاشتاق 'ليله_٢٧' يتصدر الترند.. ومغردون: 'اللهم إنا نسألك الجنة' -تصدر هاشتاق 'ليله_٢٧'، التريند، في المملكة، صباح اليوم، بعد انقضاء ليلة ٢٧ رمضان، أمس، حيث يجتهد الصائمون لإدراك ليلة القدر

Read more »