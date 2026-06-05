أخبار علمية ومناخية: ضبط صراصير غريبة في أستراليا، أخطاء في أبحاث السرطان، وتحذيرات من ظاهرة النينيو

تقرير شامل يغطي ثلاثة موضوعات: ضبط 100 ألف صرصور غريب في أستراليا، كشف أخطاء في أبحاث السرطان بسبب أجسام مضادة خاطئة، وتحذيرات من ظاهرة النينيو وتأثيرها المحتمل على المنطقة العربية.

ضبطت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور غريب حي لدى مربٍ تجاري في ولاية نيوساوث ويلز، في أكبر عملية ضبط على الإطلاق للافقاريات الغريبة غير القانونية في البلاد.

تقدر قيمة الحشرات بنحو 200 ألف دولار أسترالي (142 ألف دولار أميركي)، وشملت صراصير دوبيا وصراصير مدغشقر ذات الصفير، وهي أنواع لا يمكن استيرادها قانونياً إلى أستراليا. بموجب القانون الأسترالي، لا يسمح بالاحتفاظ بهذه الأنواع أو تربيتها أو بيعها حتى لو تم الحصول عليها بطرق غير مباشرة. تمت العملية في باثورست، على بعد 200 كيلومتر غرب سيدني، وحذرت السلطات مربي الحيوانات الأليفة وأصحاب الزواحف من عقوبات اتحادية.

تفرض أستراليا ضوابط صارمة على الأمن الحيوي لحماية الحياة البرية والزراعة من الأنواع الغازية. وأكدت الوزارة أن الصراصير لم تخضع لتقييمات المخاطر ويمكن أن تهدد الحياة البرية والزراعة إذا أُطلقت في البيئة. وتتولى دائرة الصناعات الأولية الإشراف على القتل الرحيم والتخلص من هذه الحشرات. وقد لاحظت السلطات تزايداً في التربية والتجارة غير القانونية لهذه الصراصير، ودعت مربي الزواحف إلى استخدام بدائل قانونية مثل صراصير الليل.

في سياق متصل، كشف باحث مستقل عن أخطاء محتملة في مئات الدراسات العلمية، بما في ذلك أبحاث السرطان، بسبب استخدام أجسام مضادة غير مناسبة في التجارب المخبرية. قام الباحث شولتو ديفيد بمراجعة 334 دراسة علمية محكمة تناولت بروتين p16-INK4a، وهو مثبط أورام واسع الاستخدام. وجد أن العديد من الباحثين استخدموا أجساماً مضادة تستهدف هذا البروتين لكنها في الواقع ترتبط ببروتين آخر يُسمى p16-ARC، مما يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

حوالي 95% من الدراسات التي فحصها استخدمت هذه الأجسام المضادة بشكل خاطئ، حتى بين دراسات من جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج. وأشار ديفيد إلى أن بعض الفرق البحثية أعلنت نجاح تجاربها بناءً على مواد لم تكن قادرة على إنتاج النتائج المعلنة. أما على صعيد الظواهر المناخية، فقد دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية دول العالم إلى الاستعداد لظاهرة النينيو، التي تنجم عن ارتفاع غير عادي في درجة حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي.

من المتوقع أن تؤثر النينيو على أنماط درجات الحرارة والأمطار عالمياً، مما يزيد من خطر الظواهر الجوية المتطرفة. يرتبط المحيط والغلاف الجوي ارتباطاً وثيقاً، لذا يتابع خبراء الأرصاد درجات حرارة المحيط للتنبؤ بالطقس. وقد رُصدت موجات من المياه الدافئة في المحيط الهادئ قبالة سواحل أميركا الجنوبية، مما يشير إلى احتمال ظهور النينيو في وقت لاحق من العام. ارتفاع مستوى سطح البحر يدل على ارتفاع درجة حرارته، وقد أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية وصول موجة دافئة بعرض مئات الأميال.

وتتزايد التحذيرات من تأثير هذه الظاهرة على المنطقة العربية، حيث قد تؤدي إلى تغيرات في هطول الأمطار ودرجات الحرارة





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أستراليا صراصير سرطان نينيو أبحاث

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