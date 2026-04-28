أخبار رياضية متنوعة: ميلان يطارد نجم نابولي، وصلاح بخير، وتطورات في دوري أبطال أوروبا

آخر المستجدات في عالم كرة القدم وسباقات الفورمولا 1 وكرة السلة، بما في ذلك اهتمام ميلان بضم فرانك زامبو إنغويسا، وتطورات حالة محمد صلاح، ومباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا.

يسعى نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع الكاميروني فرانك زامبو إنغويسا ، لاعب خط وسط نابولي ، بهدف تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد. ويعد إنغويسا من بين اللاعبين المرشحين لمغادرة نابولي في نهاية الموسم الحالي، حيث من المتوقع أن تكون الإدارة منفتحة على تلقي العروض المناسبة لبيعه.

يرى ميلان في إنغويسا إضافة قيمة لخط الوسط من حيث الخبرة والقوة البدنية، وهما صفتان أساسيتان يبحث عنهما الفريق. ويشير مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، إلى تقديره لقدرات إنغويسا، بما في ذلك قوته البدنية، ومعدل عمله العالي، ووعيه التكتيكي، معتقدًا أن هذه الصفات يمكن أن تحسن التوازن في خط وسط الفريق. وعلى الرغم من وجود اهتمام محتمل من أندية أخرى، إلا أن انتقال إنغويسا إلى الدوري الإيطالي لا يزال واردًا، خاصة مع حاجة ميلان الماسة لتدعيم هذا المركز بلاعب ذي خبرة.

يعتمد نجاح الصفقة على تقييم نابولي لقيمة لاعبه، وما إذا كان اهتمام ميلان الأولي سيتحول إلى عرض رسمي وملموس في الأشهر المقبلة. في سياق آخر، أجرى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالاً هاتفيًا بمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، للاطمئنان على حالته الصحية وتطورات تعافيه. يأتي هذا الاتصال في إطار حرص الاتحاد على متابعة حالة اللاعبين الدوليين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وعلى صعيد سباقات الفورمولا 1، أكد لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول، أن مستقبل السائق الهولندي ماكس فيرستابن في الفريق لن يتأثر برحيل بعض الأفراد. يأتي هذا التصريح لطمأنة الجماهير والمتابعين بشأن استقرار الفريق ومستقبل نجمه الأول. كما شهدت دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تطورات مهمة، حيث أصبح ديمون جونز، اللاعب ومساعد المدرب السابق، أول شخص يعترف بالذنب في عملية تطهير واسعة النطاق تتعلق بالمقامرة.

وتأتي هذه الاعترافات في إطار تحقيق يهدف إلى كشف التلاعب بنتائج المباريات والفساد المالي في الدوري. وفي دوري أبطال أوروبا، يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة آرسنال في ذهاب قبل نهائي البطولة، في مباراة تحمل طموحات كبيرة للفريقين. يسعى أتلتيكو لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يطمح آرسنال لتأكيد تفوقه الأوروبي هذا الموسم. ويخوض أتلتيكو المباراة بعد أيام قليلة من هزيمته القاسية بركلات الترجيح أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، مما أثار غضب الجماهير.

ويأمل المدرب دييغو سيميوني أن يحظى الفريق بدعم جماهيري قوي في مباراة آرسنال، مؤكدًا على أهمية الفوز لاستعادة ثقة الجماهير. من جهته، يرى مهاجم أتلتيكو، خوليان ألفاريز، أن الفريق يجب أن يتجاوز صدمة الخسارة في الكأس ويركز على تحقيق الفوز في المباراة الأوروبية. ويتميز ملعب «ميتروبوليتانو» بحماسه الشديد، ويعتبر من أقوى الحصون في إسبانيا، حيث حقق أتلتيكو العديد من الانتصارات الكبيرة على أرضه.

ويؤكد سيميوني على أهمية الروح التنافسية والعمل الجاد في تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الفريق وصل إلى هذه المرحلة بفضل هذه القيم. ويحمل أتلتيكو رقماً قياسياً جديداً له في دوري الأبطال بإحرازه 34 هدفاً هذا الموسم، متجاوزاً رقمه السابق الذي حققه في موسم 2013-2014





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines