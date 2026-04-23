أخبار رياضية متنوعة: شفيونتيك تتألق في مدريد، أسعار كأس العالم 2026، وتطورات أخرى

آخر المستجدات الرياضية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فوز إيغا شفيونتيك في دورة مدريد، وتفاصيل أسعار باقات مشاهدة كأس العالم 2026، وأخبار عن كأس بيلي جين كينغ، والاستثمار الرياضي، والألعاب الأولمبية.

استهلت البولندية إيغا شفيونتيك ، المصنفة رابعة عالمياً، مشوارها في دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب بنجاح، بعدما تغلبت على الأوكرانية داريا سنيغور الـ98 عالمياً، 6 - 1 و6 - 2 في منافسات الدور الثاني الخميس.

ودخلت اللاعبة البولندية البالغة 24 عاماً، المنافسات بعد إعفائها من الدور الأول، وفرضت سيطرتها منذ البداية على الملعب الرئيسي «مانولو سانتانا»؛ حيث حسمت المجموعة الأولى بسهولة بعدما منحت منافستها شوطاً واحداً فقط، منهية إياها بضربة أمامية قوية. وفي المجموعة الثانية، فقدت شفيونتيك إرسالها مرة واحدة، لكنها استعادت توازنها سريعاً، لتفوز ببقية الأشواط دون عناء، وتحسم اللقاء في 61 دقيقة. وتواجه شفيونتيك في الدور الثالث الفائزة من المواجهة الأميركية الخالصة بين آن لي (34) وأليسيا باركس (84).

وتسعى شفيونتيك لتعويض نتيجتها المخيبة في دورة ميامي للألف نقطة عندما خرجت من الدور الثاني، قبل أن تُعلن لاحقاً إنهاء تعاونها مع مدربها فيم فيسيت الذي أشرف عليها لمدة عام ونصف العام. وكان ذلك الخروج المبكر هو الأسوأ لابنة الرابعة والعشرين الفائزة بستة ألقاب كبرى في أي بطولة منذ دورة سينسيناتي في أغسطس (آب) 2021.

وكانت شفيونتيك قدّمت أيضاً عروضاً غير مستقرة في وقت سابق من هذا العام، إذ ودّعت ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، ودورة الدوحة، وكذلك دورة إنديان ويلز. أعلنت منصة «دازن»، الخميس، تفاصيل أسعار باقات مشاهدة كأس العالم 2026، حيث حددت مبلغ 19.99 يورو رسوماً إضافية لمتابعة البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز).

وأوضحت «دازن» أن هذه الرسوم ستطبق على المشتركين الحاليين، باستثناء أصحاب الباقة المميزة المشتركين في باقات كرة القدم، ورياضة المحركات، وكرة السلة بنظام الدفع السنوي لمرة واحدة، حيث سيتمكن هؤلاء من مشاهدة المونديال دون أي تكاليف إضافية. وأكدت المنصة في بيان: «المشجعون الذين يمتلكون الباقة المميزة، أو باقة كرة القدم، ورياضة المحركات، وكرة السلة بنظام الدفع السنوي لمرة واحدة، سيكونون قادرين على مشاهدة كأس العالم دون أي تكلفة إضافية، ودون الحاجة لإجراء أي تغييرات على اشتراكاتهم».

من ناحية أخرى أعلنت «موفيستار بلاس» عن اتفاقية تتيح لعملائها الاستمتاع بجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات عبر منصة «دازن». يستضيف منتخب الولايات المتحدة نظيره المجري في ملحق كأس بيلي جين كينغ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يسعى المنتخب الأميركي، صاحب الرقم القياسي بـ18 لقباً، للعودة إلى المسار الصحيح في منافسات تنس السيدات.

ووصل المنتخب الأميركي للنهائي في العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018، لكنه خسر أمام المنتخب البلجيكي 3-1، هذا الشهر، في التصفيات المؤهلة للنهائيات هذا العام. ومن المتوقع أن يضم المنتخب المجري اللاعبة آنا بوندار، وهي من المشاركات الدائمات في بطولة كأس بيلي جين كينغ، التي فازت، الخميس، على يلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة على العالم، في دورة مدريد المفتوحة، لتصبح أول لاعبة مجرية تهزم لاعبة من بين العشر الأوائل منذ أن تغلبت تيميا بابوش على كوكو فاندويجه في عام 2018.

كما أكد عبد الله العضيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نجوم السلام»، أن المشاركة في «منتدى الاستثمار الرياضي» تعكس توجهها لبناء نموذج استثماري مستدام عبر نادي الزلفي، بينما طمأن دوج كين، رئيس نادي كوفنتري سيتي، جماهير فريقه بشأن مستقبل المدير الفني فرانك لامبارد، بعد تواتر أنباء تربطه بالعودة إلى ناديه السابق تشيلسي. وأعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، الخميس، أنهم باعوا أكثر من أربعة ملايين تذكرة في الطرح الأول هذا الشهر، وهو مؤشر مبكر على الطلب القوي





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأسرع وصولاً إلى مليون وحدة عالمياً! أومودا وجايكو تفتحان فصلاً جديداً في معرض بكين للسيارات بقوة تكنولوجية هائلةيعقد مؤتمر شيري الدولي للأعمال خلال معرض بكين للسيارات للفترة من 24 إلى 28 أبريل 2026،...

Read more »

لوكسمبورغ تتصدر عالمياً.. رواتب المعلمين تتجاوز 100 ألف دولارتكشف بيانات حديثة، نُشرت الثلاثاء 21 أبريل 2026، تفاوتاً لافتاً في رواتب المعلمين حول...

Read more »

البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026بات البرازيلي استيفاو، لاعب تشيلسي، مهدداً بالغياب عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

Read more »

«الإحصاء»: الصادرات غير البترولية ترتفع 15.1 % في فبراير 2026«الإحصاء»: الصادرات غير البترولية ترتفع 15.1 % في فبراير 2026

Read more »

ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026

Read more »

إعلان أرباح أرامكو للربع الأول في 10 مايوحددت شركة أرامكو السعودية موعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول من عام 2026، إذ سيتم الإعلان عن الأرباح وأبرز المؤشرات المالية قبل افتتاح السوق المالية السعودية يوم الأحد 10 مايو 2026.

Read more »