أخبار الرياضة العالمية: غياب ألكاراس عن ويمبلدون وتألق رونالدو في قائمة البرتغال للمونديال

شهدت الساحة الرياضية العالمية سلسلة من التطورات المثيرة والمؤلمة في آن واحد، حيث تصدر خبر انسحاب النجم الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراس المشهد الرياضي. أعلن ألكاراس، الذي سبق له أن توج بلقب بطولة ويمبلدون المرموقة في مناسبتين، عن عدم قدرته على المشاركة في نسخة هذا العام من البطولة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على عشاق التنس حول العالم.

ويعود السبب في هذا الغياب إلى إصابة في المعصم تعرض لها اللاعب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً خلال مشاركته في بطولة برشلونة الشهر الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته مسبقاً على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة الشهيرة المعروفة باسم رولان غاروس. وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أعرب ألكاراس عن أسفه الشديد لهذا الغياب، مؤكداً أنه رغم تحسن حالته الصحية وتعافيه بشكل جيد، إلا أنه لن يكون في الجاهزية البدنية الكاملة لخوض المنافسات، مما دفعه لاتخاذ القرار الصعب بالانسحاب من موسم الملاعب العشبية بالكامل، بما في ذلك بطولة كوينز وويمبلدون.

ويأتي هذا الغياب في وقت يعيش فيه ألكاراس ذروة تألقه، خاصة بعد أن حقق إنجازاً تاريخياً في بداية عام ألفين وستة وعشرين ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يتوج بجميع ألقاب الغراند سلام الأربعة بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، مما يجعل غيابه خسارة فنية كبيرة للمنافسة على لقب ويمبلدون هذا العام. وفي سياق آخر بعيداً عن ملاعب التنس، اتجهت الأنظار نحو كرة القدم العالمية وبالتحديد نحو المنتخب البرتغالي الذي أعلن عن قائمته النهائية للمشاركة في مونديال ألفين وستة وعشرين.

ولم تكن القائمة خالية من الإثارة، حيث جاء اسم القائد والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو في مقدمتها، ليكون بذلك على موعد مع المشاركة في كأس العالم السادسة في مسيرته الأسطورية، وهو رقم قياسي مذهل قد يعادله غريمه التقليدي ليونيل ميسي. وتأتي هذه المشاركة تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، في وقت يسعى فيه رونالدو لتقديم الوداع الأنسب لمسيرته الدولية، حيث أكد سابقاً أن نسخة ألفين وستة وعشرين ستكون الأخيرة له في الملاعب المونديالية.

ورغم غيابه عن بعض المباريات الودية الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها مع ناديه النصر السعودي، إلا أن عودته للملاعب تؤكد جاهزيته لقيادة كتيبة البرتغال في رحلتهم نحو المجد. ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرتغالي غمار المنافسات في المجموعة الحادية عشرة، حيث سيواجه منتخبات كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يبدأ معسكره التحضيري في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مسبوقاً بمباراتين وديتين أمام تشيلي ونيجيريا على الأراضي البرتغالية.

أما فيما يخص تفاصيل التشكيلة البرتغالية، فقد شهدت تنوعاً كبيراً بين الخبرة والشباب، حيث ضمت في حراسة المرمى ديوغو كوشتا وجوزيه سا وروي سيلفا، بينما تعزز خط الدفاع بأسماء رنانة مثل روبن دياش ونونو منديش وجواو كانسيلو. وفي خط الوسط، يبرز اسم برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا وروبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، لضمان السيطرة على وسط الميدان. أما الهجوم فقد شهد وجود جواو فيليكس لاعب النصر السعودي إلى جانب رافايال لياو وبيدرو نيتو.

وبالتوازي مع هذه الأحداث، شهدت الرياضة أخباراً أخرى متنوعة، حيث بدأ منتخب إيران حصصه التدريبية في تركيا استعداداً لتحديات كأس العالم تحت قيادة المدرب أمير قالينوي، بينما ودعت البريطانية إيما رادوكانو منافسات بطولة ستراسبورغ للتنس مبكراً بعد خسارتها أمام الفرنسية ديان باري. كما يواجه نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لحظات عصيبة بانتظار جلسة استماع تأديبية تتعلق باتهامات بالتجسس قد تؤثر على آماله في الصعود للدوري الممتاز، في حين يترقب الوسط الرياضي قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن منع الرموز السياسية لـ إيران ما قبل الثورة في الملاعب، مما يعكس تداخل الرياضة بالسياسة في بعض الأحيان





