أخبار الرياضة العالمية: قلق في معسكر ميسي وطموح تاريخي لديوكوفيتش

تقرير شامل يتناول تفاصيل الإصابة المقلقة للنجم ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي وتأثيرها على طموحات الأرجنتين المونديالية، إلى جانب تحليل لفوز نوفاك ديوكوفيتش المثير في بطولة فرنسا المفتوحة.

شهدت الملاعب الأمريكية حالة من القلق والترقب بعد خروج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مباراة فريقه إنتر ميامي ضد فيلادلفيا يونيون في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت تحت زخات من الأمطار الغزيرة على ملعب نو ستاديوم شهدت لحظة فارقة في الدقيقة الثالثة والسبعين عندما أمسك ميسي بمؤخرة ساقه اليسرى مطالبا بالتبديل الفوري. ورغم أن اللاعب البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما بدا وهو يسير بشكل طبيعي نحو غرف الملابس، إلا أن توقيت الإصابة يثير التساؤلات نظرا لاقتراب الموعد المرتقب لبطولة كأس العالم التي سيشارك فيها منتخب بلاده للدفاع عن لقبه العالمي.

وقد انتهت المباراة بفوز مثير لإنتر ميامي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، لكن الفوز لم يطغ على المخاوف المتعلقة بسلامة القائد الأرجنتيني. من جانبه، حاول المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي غييرمو هويوس تهدئة الأجواء بعد اللقاء، حيث صرح بأن استبدال ميسي كان إجراء احترازيا في المقام الأول بسبب طبيعة أرضية الملعب الثقيلة والمنزلقة نتيجة الأمطار، مؤكدا أنه من المبكر جدا الجزم بنوع الإصابة في انتظار التقرير الطبي النهائي.

وأشار هويوس إلى أن ميسي كان يعاني من حالة من الإرهاق البدني، وهو أمر متوقع نظرا لجدول المباريات المزدحم، مشددا على أن فلسفة الجهاز الفني تعتمد على عدم المخاطرة بصحة اللاعب في حالات الشك. وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس للغاية، حيث يسعى ميسي لإدارة وضعه البدني بعناية فائقة، خاصة وأنه عانى في السنوات الأخيرة من مشكلات متكررة في العضلة الخلفية أبعدته عن بعض فترات الإعداد والتدريبات الأساسية.

إن أي إصابة طويلة الأمد للفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قد تمثل ضربة موجعة لآمال المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المقرر أن تبدأ النهائيات من مكسيكو سيتي في الحادي عشر من يونيو، حيث ستواجه الأرجنتين منتخب الجزائر في مباراة افتتاحية مرتقبة بمدينة كانساس سيتي. ورغم أن ميسي لم يقطع وعدا رسميا بالاستمرار في خوض غمار المونديال، إلا أن التوقعات تشير إلى رغبته في خوض نهائيات سادسة في مسيرته الأسطورية.

وبانتظار إعلان التشكيلة النهائية الأسبوع المقبل، سيتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني إلى الولايات المتحدة لخوض وديات تحضيرية ضد هندوراس في تكساس وآيسلندا في ألاباما، مما يجعل حالة ميسي الصحية هي الشغل الشاغل للجماهير الأرجنتينية والعالمية على حد سواء. وفي سياق رياضي آخر، انتقلت الإثارة إلى الملاعب الترابية في باريس، حيث تمكن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل أربعة وعشرين لقبا في الغراند سلام، من تحقيق فوز صعب ومثير على الفرنسي جيوفاني بيتشي بيريكار في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة.

المباراة كانت صراعا بين الخبرة العريضة والشباب المندفع، حيث نجح ديوكوفيتش في قلب الطاولة بعد خسارته المجموعة الأولى بنتيجة سبعة خمسة، ليعود بقوة ويحسم المجموعات الثلاث التالية بنتيجة سبعة خمسة، ستة واحد، وستة أربعة. وأشاد ديوكوفيتش بقوة إرسالات بيريكار التي وصفها بأنها من أصعب الإرسالات التي واجهها في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن فك شفرة هذا الإرسال كان المفتاح لتحقيق الانتصار.

يسعى ديوكوفيتش، البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما، إلى إحراز لقبه الرابع في رولان غاروس، وهو إنجاز سيجعله يتجاوز الأسطورة الأسترالية مارغريث كورت ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بألقاب الغراند سلام في تاريخ اللعبة للرجال والسيدات معا. وكان هذا الفوز هو الأول للصربي على الملاعب الترابية هذا الموسم، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الكتف أبعدته عن معظم جولات الملاعب الحمراء. وقد ظهر أثر قلة المباريات على أدائه في البداية، لكنه استعاد إيقاعه التدريجي ليفرض أفضليته المطلقة في المجموعات الأخيرة.

وبذلك يضرب ديوكوفيتش موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي فالنتان رواييه، مواصلا رحلته في البحث عن المجد التاريخي وتأكيد هيمنته على عالم الكرة الصفراء رغم تقدمه في السن والتحديات البدنية التي تواجهه





