مقابلات حصرية وتغطية مختصرة لأهم الأحداث الرياضيةGlobal: عودة حارس مرمى كندا ماكسيم كريبو بعد الإصابة، وتفاصيل اختياره أساسيًا، وتصريحاته حول التحديات النفسية. كما شملت الأخبار انتزاع كيمي أنتونيلي مركز أول المنطلقين في فورمولا 1 موناكو، وتتويج ميرا أندرييفا بلقب رولان غاروس للتنس إضافة إلى أخبار عن صفقة مدرب الفيحاء وتصريحات رئيس مانشستر سيتي.

استعد منتخب كندا لكرة القدم ب كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وبنفس الوقت كندا ، حيث اختار المدرب جيسي marching حارس المرمى ماكسيم كريبو كحارس أساسي بعد غيابه عن مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في كسر في عظام الساق.

كريبو، حارس أورلاندو سيتي الأمريكي، عبر عن سعادته霞霞 باختياره rejoining الفريق national team، وقال إنه قطع على نفسه وعدا بالعودة إلى كأس العالم 2026 بعد مشاهدة النسخة السابقة من المنزل ورأسه مثبتًا بجبيرة. وعبر عن صعوبة التجربة النفسية بسبب تذاكر السفر المحجوزة مسبقًا من الأصدقاء. كريبو يتنافس مع زميله دايني سانت كلير على المركز الأساسي، لكنه أكد على أهمية الدعم المتبادل بينهما كحراس مرمى يمثلون فريقًا داخل الفريق.

إلى جانب ذلك، أجرى نادي الفيحاء السعودي مفاوضات مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتولي تدريب الفريق الأول. كما أكد رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك أن النادي لا يزال بعيدًا عن القمة رغم نجاحات الفريق Recent، ملمحًا إلى صعوبات في الاستمرارية. في عالم الفورمولا 1، انتزع كيمي أنتونيلي من مرسيدس مركز أول المنطلقين في جائزة موناكو الكبرى بعد منافسة ضيقة مع ماكس فرستابن، حيث تفوق بفارق 0.043 ثانية. ليanders هاميلتون حل ثالثًا، فيما كان تشارل لوكلير رابعًا.

في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، تُوجت الروسية ميرا أندرييفا بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها على البولندية مايا خفالينسكا 6-3 و6-2 في النهائي





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