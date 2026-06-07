أحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقعًا بالمملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعًا بالمملكة، وذلك ضمن مبادرتين هما "نأتي إليك" و"موجودين" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري..

"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 14 موقعًا بالمملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعًا بالمملكة. وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الخامسة عشرة للبنات بالهفوف، ويوم الاثنين في مدرسة الصواري الابتدائية للبنات بالخبر، والمتوسطة الثامنة للبنات بالهفوف، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدارس البيان بالخبر، وللنساء في المتوسطة السابعة عشرة للبنات بالهفوف، ومدرسة جمانة بنت أبي طالب بالجبيل، ويوم الأربعاء في الابتدائية العاشرة للبنات بالهفوف، ويوم الخميس في المتوسطة الرابعة للبنات بالمبرز لمدة يوم لكل منهم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الاثنين للنساء في ابتدائية آل برياع بمحافظة النماص لمدة يوم واحد. وتقوم كذلك بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، وللنساء في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة مركز صبيح بمنطقة القصيم لمدة يومين، يوم الثلاثاء في مطار منطقة الجوف لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين





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