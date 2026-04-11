أحوال الطقس المتوقعة ليوم السبت 11 أبريل 2026: أمطار غزيرة وسيول متوقعة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية يوم السبت، مع تحذيرات من جريان السيول وتأثيرات للرياح النشطة المثيرة للأتربة. يشمل التقرير تفاصيل عن حالة البحر الأحمر والخليج العربي.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس ليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مما قد يتسبب في جريان ال سيول وتشكيل خطر على المناطق المتأثرة. من المتوقع أن تشمل هذه ال أمطار الرعدية الغزيرة مناطق جازان وعسير والباحة، مصحوبة بزخات من البرد، مما يزيد من صعوبة الأحوال الجوية ويستدعي أقصى درجات الحذر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق نجران ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية، مما يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي أضرار محتملة.\كما لا يستبعد المركز تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، مما يعني أن نطاق التأثيرات الجوية السيئة قد يمتد ليشمل مناطق إضافية. يتوقع أيضًا أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء كبيرة من المناطق المذكورة، وقد تتسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مما يؤثر على حركة المرور وسلامة السكان. من الضروري متابعة تحديثات الأرصاد الجوية واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة لتجنب أي مخاطر محتملة. تشمل المناطق المتأثرة بهذه الرياح النشطة كلاً من جازان وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك.\أما بالنسبة لحالة البحر، فتشير التوقعات إلى اختلافات ملحوظة بين البحر الأحمر والخليج العربي. في البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 40 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تتغير إلى شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ويمكن أن يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر، فتتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. في المقابل، في الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وقد تزيد عن 45 كيلومترًا في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر، ويمكن أن يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وتتراوح حالة البحر بين خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة





