أحكام قضائية ومواجهات سياسية: الولايات المتحدة بين ملاحقة قيادات طالبان وصراع الصلاحيات في الحرب على إيران

تفاصيل الحكم بالسجن على قيادي سابق في طالبان لارتكابه جرائم إرهابية، وتحليل معمق للجدل الدائر في الكونغرس الأميركي حول قانون صلاحيات الحرب والقيود المفروضة على التدخل العسكري ضد إيران.

شهدت الساحة القضائية والسياسية في الولايات المتحدة تطورات بارزة ومهمة على صعيدين مختلفين، الأول يتعلق بالعدالة الجنائية وملاحقة الإرهاب الدولي، والثاني يتصل بالصراع الدستوري حول صلاحيات شن الحروب والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية.

في الشق الأول، أصدرت محكمة أميركية حكماً مشدداً يقضي بسجن حاجي نجيب الله، وهو قيادي سابق في حركة طالبان الأفغانية، لمدة 42 عاماً. جاء هذا الحكم بعد إدانة نجيب الله، البالغ من العمر 50 عاماً، بتهم خطيرة تعود إلى عام 2008، حيث ثبت تورطه في اختطاف صحافي أميركي يعمل لدى صحيفة نيويورك تايمز يدعى ديفيد رود، بالإضافة إلى اختطاف مدنيين أفغانيين.

ولم تتوقف الجرائم عند هذا الحد، بل شملت الاتهامات الوقوف وراء تنفيذ هجوم دموياً في يونيو من عام 2008، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني، في عملية نفذتها قوات كانت تخضع لقيادته المباشرة. وقد أقر المتهم بذنبه في العام الماضي، معترفاً باحتجاز الرهائن وتقديم الدعم اللوجستي والمادي لارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى سقوط ضحايا.

من جانبه، أكد المدعي العام الأميركي بالوكالة تود بلانش أن هذه الإدانة ترسل رسالة واضحة مفادها أن كل من يستهدف الأميركيين أو ينخرط في أنشطة إرهابية سيتم ملاحقته قانونياً ومحاسبته أمام العدالة، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت على ارتكاب الجريمة. بالتوازي مع هذه التطورات القضائية، يعيش الكونغرس الأميركي حالة من الغليان السياسي فيما يخص المواجهة العسكرية مع إيران، والتي دخلت مرحلة معقدة تتجاوز مجرد الضربات المتبادلة لتشمل حسابات الردع الإقليمي والمخاوف الاقتصادية.

فقد شهد الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تحركات لافتة تهدف إلى منع الرئيس دونالد ترمب من الاستمرار في الأعمال القتالية ضد إيران، مما يشير إلى وجود شرخ أو قلق متنامٍ حتى داخل حزبه الجمهوري بشأن استمرارية هذا الصراع الذي اندلع في أواخر فبراير الماضي. وقد صوت مجلس النواب في الرابع من يونيو لصالح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، بينما اتخذ مجلس الشيوخ خطوة مماثلة عبر تصويت إجرائي في مايو، وهو ما يعكس رغبة تشريعية في وضع حد للعمليات العسكرية غير المصرح بها.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس شهد سقوط طائرة مروحية من طراز أباتشي أميركية في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوترات الميدانية والسياسية. وفيما يتعلق بالجانب القانوني لهذه المواجهة، يبرز قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 كأداة رقابية أساسية تهدف إلى منع الرئيس من الانزلاق في حروب طويلة دون موافقة تشريعية، وهو درس مستفاد من تجربة حرب فيتنام المريرة.

يلزم هذا القانون الرئيس بإخطار الكونغرس في غضون 48 ساعة من بدء أي عمل قتالي، ويفرض إنهاء العمليات في غضون 60 يوماً ما لم يحصل الرئيس على تفويض رسمي. وفي الحالة الإيرانية، انتهت هذه المهلة في الأول من مايو، إلا أن الرئيس ترمب حاول الالتفاف على ذلك بالادعام بأن الأعمال القتالية قد انتهت بوقف إطلاق النار، رغم استمرار السيطرة على الموانئ الإيرانية ووقوع هجمات، وهو ادعاء يرى خبراء قانونيون أنه قد لا يصمد أمام التدقيق القضائي.

وتواجه هذه القرارات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة، حيث يتطلب تحويلها إلى قانون نافذ يتجاوز حق النقض الرئاسي الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل قيادة الجمهوريين لمجلس النواب ووجود شخصيات مثل جون ثيون التي نادراً ما تخالف توجهات الرئيس. إن هذا الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسلط الضوء على التوازن الدقيق في النظام السياسي الأميركي وكيفية إدارة الأزمات الدولية في ظل انقسامات داخلية حادة





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