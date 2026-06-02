أحكام قضائية تاريخية في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة" بتونس: أحكام بالسجن المؤبد وعقوبات ترجع لعام 2013

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا قاسية في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، تشمل رئيس الحركة ونوابه وعدد من القيادات، بتهم تتعلق بالإرهاب والانضمام إلى وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمته. القضية تعود إلى اغتيالات سياسية وقعت عام 2013، وتم تحريكها من جديد عام 2022.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية ب تونس ، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية الجهاز السري ل حركة النهضة "، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة.

وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة، و42 عاما ضد نائبه علي العريض، و96 سنة سجنا لمصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".

وقضت المحكمة también بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي. يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.

يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط/فبراير وتموز/يوليو من عام 2013 على التوالي. وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة" بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة. هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية





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تونس حركة النهضة الجهاز السري اغتيال شكري بلعيد اغتيال محمد البراهمي محكمة مكافحة الإرهاب أحكام بالسجن المؤبد

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