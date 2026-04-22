أحفورة تكشف سرًا قديمًا: أسلاف الثدييات كانت تضع البيض

اكتشاف أحفورة جنين ملتف لكائن ' ليستروصورس ' يقدم أدلة قاطعة على أن أسلاف الثدييات كانت تضع البيض ، وهو ما يمثل نقطة تحول في فهمنا ل تطور الثدييات .

تعود هذه الأحفورة، التي عُثر عليها في موقع لم يحدد بعد، إلى جنين ملتف بإحكام لكائن يُدعى 'ليستروصورس'، وهو أحد أسلاف الثدييات المعروف بنجاته من حدث وقع قبل 252 مليون سنة يُعرف باسم 'الانقراض العظيم'. الدراسة، التي نُشرت في مجلة علمية مرموقة، استخدمت تقنيات تصوير متطورة للغاية، بما في ذلك التصوير المقطعي الحاسوبي عالي الدقة ومسرّع سنكروتروني ينتج أشعة سينية فائقة القوة، للكشف عن تفاصيل دقيقة في الأحفورة.

وقد كشفت هذه التقنيات أن فكّي الجنين لم يكونا ملتحمين بالكامل، وهي سمة مميزة لأجنة الطيور والسلاحف الحديثة، مما يشير بقوة إلى أن جنين 'ليستروصورس' كان داخل بيضة عند وفاته. هذا الاكتشاف يغير بشكل جذري فهمنا لتطور الثدييات، حيث كان الاعتقاد السائد هو أن الثدييات الأولى كانت تلد صغارها أحياء.

الأهم من ذلك، أن الأحفورة توفر تفسيراً محتملاً لسبب نجاة 'ليستروصورس' من 'الانقراض العظيم'، وهو الانقراض الجماعي الذي أنهى العصر البرمي، والذي أودى بحياة حوالي 90% من الكائنات الحية على الأرض. وفقًا للدراسة، كان 'ليستروصورس' يعيش في بيئة قاحلة وشديدة الجفاف تشبه الصحراء، وكان يبحث عن غذائه في مجاري الأنهار الجافة ويحفر جحورًا في التربة اللينة الموحلة للاحتماء من الجفاف الطويل.

البيوض التي كان يضعها 'ليستروصورس' كانت تتميز بقشرة خارجية لينة تشبه الجلد، مما قلل من فقدان الماء مقارنة ببيض الأنواع الأخرى في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يشير الحجم الكبير للبيض إلى أن صغار هذا الحيوان كانوا متطورين نسبيًا عند الفقس، مما منحهم ميزة إضافية في البقاء على قيد الحياة. هذه التكيفات سمحت لـ 'ليستروصورس' بالازدهار في بيئة قاسية، وبالتالي النجاة من الانقراض الجماعي الذي قضى على العديد من الأنواع الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لفهمنا لأصل الإرضاع لدى الثدييات. يقترح الباحثون أن القدرة على إفراز الحليب لتغذية الصغار ربما تطورت بين أوائل العصر الترياسي وأواخره، بعد الانقراض الجماعي. ويشيرون إلى أن صغار 'ليستروصورس' كانوا يتمتعون بحجم كبير بما يكفي للتغذية بأنفسهم والهرب من المفترسات، كما كانوا يبلغون مرحلة النضج بسرعة أكبر، مما مكنهم من التكاثر في وقت مبكر.

الدراسة تقدم أيضًا دعمًا قويًا لفرضية مفادها أن الإرضاع ربما لم يتطور في البداية لتغذية الصغار، بل للحفاظ على رطوبة البيوض الجلدية التي كانت تضعها أسلاف الثدييات، وبالتالي حمايتها بشكل أفضل. يخطط الباحثون لإجراء المزيد من الأبحاث حول تطور الإرضاع والولادة الحية، بهدف فهم أفضل لكيفية تطور الثدييات لتصبح المجموعة المهيمنة من الحيوانات التي نعرفها اليوم. هذا الاكتشاف يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في فهمنا لتاريخ الحياة على الأرض





