أثنت المدعي العام شركة "أوبن أيه آي" ونشبت المحامون أكواد قانونية ضدهم

اعترف المدعي العام جيمس أوثماير بأن للمتهم في إطلاق النار بالأوكيلل ما يشبه القتل نيابة عن تشات جي بي تي، نظرًا لدوافعه استخدامه هذا الروبوت قبل الانتفاضة.

وقال المدعي جيمس أوثماير قبل بضعة أيام بشأن روبوت "تشات جي بي تي" إنه "لو كان هذا الشيء خلف الشاشة إنسانا، لكنا اتهمناه بالقتل". " قبل إطلاق النار على عدة أشخاص في الحرم الجامعي، ما أسفر عن سقوط شخصين وإصابة ستة في أبريل 2025.

"وفتح المدعي العام تحقيقا جنائيا في هذا الخصوص، من دون استبعاد احتمال توجيه الاتهام إلى شركة "أوبن أيه آي" المطوّرة ل"تشات جي بي تي" أو موظفين فيها.

"وفي أواخر أبريل، حكم على مختبرات "بوردو فارما" في مسار جنائي بدفع 8.3 مليارات دولار كغرامة جزائية على دورها في انتشار أزمة الأفيونيات





