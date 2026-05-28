تصريحات حاسمة من إدارة أتلتيكو مدريد وقائده كوكي تؤكد عدم بيع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رغم اهتمام برشلونة، فيما يتحدث النادي عن رحيل جريزمان ومستقبل تجديد عقد كوكي

أشعلت الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي برشلونة بضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة إدارة نادي أتلتيكو مدريد ، حيث خرجت بتصريحات حاسمة تهدف إلى إغلاق باب التكهنات والتأكيد على أن نجمها الأول ليس مطروحاً للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد عبرت إدارة الفريق Madrid الأبيض "الروخي بلانكوس" عن رفضها القاطع للتقارير الإعلامية التي تربط اللاعب ب الانتقال إلى النادي الكاتالوني، مؤكدة أن ألفاريز يمثل أحد أهم الركائز الأساسية في المشروع الرياضي المستقبلي للفريق، وأن فكرة التخلي عنه خلال الفترة القادمة غير مطروحة للنقاش على الإطلاق. وأكدت مصادر مقربة من النادي أن المهاجم الأرجنتيني يحظى ب ثقة كاملة من جانب الإدارة والجهاز الفني بقيادة دييغو سيميوني، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادماً من مانشستر سيتي، ما يجعل استمراره أولوية قصوى وهدفاً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء والمنافسة على الألقاب.

وقد دخل قائد أتلتيكو مدريد، كوكي، على خط الجدل الدائر لإظهار التضامن مع زميله وإيصال رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام والخصوم على حد سواء. وقال كوكي خلال فعالية إعلامية تابعة لرابطة الدوري الإسباني: كل ما أعرفه أن جوليان ألفاريز لاعب في أتلتيكو مدريد، ويرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، ولديه شرط جزائي ضخم يprotected من أي مغامرة، وهذه هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة.

وتابع: وسائل الإعلام تحاول بيع قصة انتقال جوليان إلى برشلونة وأندية أخرى منذ اليوم الأول لوصوله إلى العاصمة الإسبانية، لكنه ما زال معنا، ولم يصدر عنه أي شيء يشير إلى عكس ذلك أو عدم رغبته في البقاء. وجاءت تصريحات كوكي امتداداً للموقف المتشدد Which أعلنه النادي مؤخراً، في رسالة مباشرة إلى برشلونة مفادها أن أتلتيكو لا ينوي التفريط بأحد أهم نجومه الحاليين، مهما تصاعدت الشائعات أو التكهنات خلال فترة الميركاتو الصيفية.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يضع اسم ألفاريز ضمن خياراته الهجومية المحتملة لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، إلا أن الموقف الحازم والثابت لأتلتيكو يبدو كفيلاً بإغلاق هذا الملف في الوقت الراهن، خاصة مع وجود العقد الطويل والشرط الجزائي الضخم الذي يحمي اللاعب. وفي سياق متصل، كشف كوكي Also أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان سيكون على الأرجح أحد أبرز الراحلين عن صفوف الفريق هذا الصيف، معترفاًCAM by صعوبة تعويض لاعب بمكانته الفنية والتاريخية داخل النادي، لكنه شدد في الوقت ذاته على المبدأ الذي يلتزم به النادي: لا أحد أكبر من النادي أو فوق النقد والبناء.

كما طمأن كوكي جماهير أتلتيكو بشأن مستقبله الشخصي، مؤكداً أن المفاوضات الخاصة بتجديد عقده تسير في اتجاه إيجابي ومطمئن، وأن النادي سيعلن قريباً عن أخبار سارة لأنصاره حول استمرار قائدهم. ويعوّل أتلتيكو مدريد على خبرة قائده المخضرم كوكي للحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتوحيد الصفوف خلال فترة الانتقالات الحالية، في وقت يسعى فيه النادي إلى إغلاق ملف جوليان ألفاريز نهائياً والتركيز على بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل، مع الاستمرار في سياسة التنمية الذاتية والاعتماد على المواهب الشابة إلى جانب الخبرات المmxidit





