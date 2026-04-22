أبين تثمن الدعم السعودي السخي لتحقيق الاستقرار والتنمية

محافظ أبين يلتقي بمسؤول في مركز الملك سلمان للإغاثة لمناقشة تعزيز الدعم الإنساني والخدمي للمحافظة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

محافظ أبين يثمن الدعم السعودي المستمر لتحقيق الاستقرار و التنمية في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم اليمن وشعبها، عقد لقاء هام في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، جمع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع محافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.

ناقش اللقاء سبل تعزيز الدعم الإنساني والخدمي المقدم للمحافظة، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم. وقد تم خلال الاجتماع استعراض شامل لمصفوفة الاحتياجات العاجلة التي تعاني منها محافظة أبين في الوقت الراهن، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. كما تم بحث آليات تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال وشفاف.

ركز النقاش على أهمية تطوير البنية التحتية المتضررة في محافظة أبين، وتعزيز القدرات التشغيلية للمنشآت الخدمية القائمة. وأكد الطرفان على ضرورة مواءمة معايير الإغاثة الدولية مع الاحتياجات المحلية، لضمان استمرارية الأثر التنموي للمشاريع وتنفيذها بشكل مستدام.

كما تم التأكيد على أهمية حوكمة العمل الإنساني وتكثيف التنسيق المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والسلطات المحلية في أبين، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وتحسين مستوى المعيشة. وأعرب الدكتور الربيعة عن حرص المركز على تقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة أبين، وتلبية متطلباتهم الأساسية وفقًا لخطط الاستجابة الإنسانية المعدة مسبقًا، مؤكدًا أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات اليمنية الأكثر تضررًا من الحرب والصراعات.

من جانبه، أعرب محافظ أبين الدكتور مختار الهيثمي عن بالغ تقديره للمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأشاد المحافظ بالدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به المملكة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف المجالات، مؤكدًا أن بصمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أصبحت واضحة في كل بيت يمني.

وأثنى الهيثمي على التفاعل الإيجابي والمثمر للمركز مع احتياجات محافظة أبين، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي السخي يمثل جسر عبور نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المحافظة. وأكد محافظ أبين أن السلطات المحلية في أبين على استعداد كامل للتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود. وأضاف أن محافظة أبين تتطلع إلى مستقبل أفضل بفضل الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية





