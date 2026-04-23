أبو الغيط يستقبل رئيس فنلندا ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب وبحثا سبل تعزيز العلاقات العربية الفنلندية والقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة.

استقبل الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، رئيس جمهورية فنلندا ، ألكسندر ستوب ، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2026.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفنلندي إلى مصر، وتضمن محادثات معمقة حول تعزيز العلاقات العربية الفنلندية وتطويرها في مختلف المجالات. عقب اللقاء، ألقى الأمين العام أبو الغيط كلمة أمام المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، استعرض فيها أبرز نتائج المحادثات مع الرئيس ستوب. ركز الحوار بين الجانبين على التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مع إيلاء اهتمام خاص للقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها قطاع غزة والضفة الغربية.

أطلع الأمين العام أبو الغيط الرئيس الفنلندي على تفاصيل القرار الوزاري العربي الأخير الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، ويطالب إيران بتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن هجماتها، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الحصول على التعويضات وفقاً للقانون الدولي. كما تم التأكيد على الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الأمين العام أبو الغيط بالمواقف الأوروبية الداعمة لحل الدولتين، بما في ذلك اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، واصفاً ذلك بالخطوة الإيجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية على أرض الواقع. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم، مثل الإرهاب والتغير المناخي. تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الرئيس ألكسندر ستوب عن حرص فنلندا على تطوير علاقاتها مع الدول العربية وجامعة الدول العربية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في معالجة قضايا المنطقة والدفع نحو الحلول السياسية للأزمات. وأعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، مؤكداً دعم فنلندا لجهود التهدئة ومسار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأكد الرئيس ستوب على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين العربي والفنلندي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز الشراكة القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المستقبل. كما أشاد الرئيس الفنلندي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن تقديره للمواقف المبدئية التي تتخذها الجامعة تجاه القضايا العربية. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعاون في مختلف المجالات، وتبادل دعوات لزيارة متبادلة على مستوى عالٍ لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة آليات تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة، وتحديد الأولويات المشتركة التي يمكن العمل عليها في المرحلة القادمة





