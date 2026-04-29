أبو الغيط: الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية الأخرى هو السبب الجذري لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الأزمات الراهنة لا يجب أن تحجب هذا السبب الرئيسي. كما انتقد تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وسياسة الاستيطان المتسارعة.

وأوضح أبو الغيط، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في المنطقة، أن الأزمات الراهنة التي تشهدها المنطقة، على الرغم من خطورتها وتداعياتها الواسعة، لا يجب أن تحجب عن الأنظار السبب الرئيسي والدائم لانعدام الأمن والسلام، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتد لعقود. وأشار إلى أن الدول العربية لم تسعَ إلى إشعال فتيل الحرب مع إيران، بل بذلت جهودًا حثيثة لتجنب التصعيد، ومع ذلك، تعرضت لعدوان إيراني غير مبرر ومستنكر، وهو ما أدانت جامعة الدول العربية بشدة أمام مجلس الأمن وتؤكد رفضها القاطع لأي تبرير لهذه الاعتداءات.

كما شدد أبو الغيط على أن إسرائيل تتبنى منهجًا دائمًا من التصعيد والعدوانية، من خلال سياسة يمكن وصفها بـ'الحرب المستمرة'، والتي تتجلى في استمرار المواجهات العسكرية وتصعيد الإجراءات الاستفزازية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي في الدول العربية المجاورة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتهم إسرائيل بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقويض استقرارها، مشيرًا إلى تدخلها في القرن الأفريقي من خلال المساس بوحدة الأراضي الصومالية والاعتراف بإقليم انفصالي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية سياسة الاستيطان الإسرائيلية المتسارعة وغير المسبوقة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفتقر إلى أي رؤية حقيقية للسلام، وتمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المنطقة بأكملها. وأوضح أن أجندة هذه الحكومة تتناقض بشكل صارخ مع أي جهود سلام حقيقية، وتسعى إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع المستوطنات، مما يقوض فرص تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، حذر أبو الغيط من المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، الذي يتم تنفيذه من خلال تسريع وتيرة الاستيطان وتشجيع أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا المخطط يمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما جدد أبو الغيط المطالبة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد أن الوهم بأن القوة العسكرية يمكن أن تحقق الأمن هو مجرد سراب، وأن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وفي ختام كلمته، أكد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية الكامل والمستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى.

وحذر من أي محاولات لتقويض دور الأونروا أو تقليل الدعم المقدم لها، مؤكدًا أن استمرار عمل الوكالة أمر ضروري لضمان حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأضاف أن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني. كما أكد أن الجامعة العربية ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المنطقة





