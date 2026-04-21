أبها يعانق دوري روشن مجدداً وفورمولا إي تكشف عن مستقبل السباقات الكهربائية

نادي أبها يضمن صعوده رسمياً إلى دوري روشن بعد فوز مستحق على الطائي، بالتزامن مع كشف فورمولا إي عن سيارة الجيل الرابع جين فور لثورة تقنية في عالم السيارات الكهربائية.

شهدت الساحة الرياضية السعودية إنجازاً تاريخياً ل نادي أبها ، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في انتزاع بطاقة الصعود الرسمية والعودة مجدداً إلى دوري روشن للمحترفين. جاء هذا التأهل المستحق بعد انتصار ثمين حققه الفريق على مضيفه الطائي في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

فرض فريق أبها سيطرته المطلقة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث نجح اللاعب حمود الشمري في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة بتسديدة دقيقة سكنت شباك المنافس، مما منح فريقه دفعة معنوية كبيرة. ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل أبها ضغطه الهجومي، ليتمكن الشمري مجدداً من تعزيز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة السابعة والأربعين، مؤكداً أحقية فريقه في الفوز. وعلى الرغم من محاولات الطائي للعودة في الدقائق الأخيرة ونجاحه في تقليص الفارق عبر هدف حمد الشمري في الدقيقة الثامنة والثمانين، إلا أن أبها حافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليرفع رصيده إلى أربع وسبعين نقطة متربعاً على قمة الترتيب. إن هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط طويل واستقرار فني وإداري، ليعيد النادي إلى واجهة الكرة السعودية بعد رحلة كفاح في دوري الدرجة الأولى. وقد حظيت هذه المواجهة الحاسمة بدعم رسمي كبير تمثل في حضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، الذي حرص على التواجد في حائل لمؤازرة الفريق، في مشهد جسد التلاحم بين القيادة والرياضة والجمهور الأبهاوي الذي احتفل بهذا الإنجاز. يمتلك نادي أبها تاريخاً عريقاً في دوري الأضواء، حيث سبق له الظهور في دوري المحترفين في عدة مناسبات سابقة، منها موسم 2018 - 2019، بالإضافة إلى تجارب سابقة في موسمي 2004 - 2005 و2007 - 2008، مما يجعل من عودته إضافة قوية لمنافسات دوري روشن في الموسم القادم. هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة لنادي أبها في دوري المحترفين، حيث يطمح الفريق للبقاء والمنافسة بقوة بين كبار الأندية السعودية. وفي سياق رياضي آخر يتسم بالتطور التكنولوجي، كشفت فورمولا إي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات عن سيارة الجيل الرابع جين فور، والتي تمثل قفزة نوعية في عالم سباقات السيارات الكهربائية. جرى تدشين السيارة في حلبة بول ريكارد بفرنسا، حيث أظهرت الاختبارات قدرات مذهلة وتفوقاً كبيراً على الأجيال السابقة، إذ تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسة وثلاثين كيلومتراً في الساعة، مع تسارع استثنائي يجعلها الأسرع في تاريخ البطولة. ستدخل هذه السيارة حيز التنفيذ في موسم 2026 - 2027، ومن المتوقع أن تقدم مستويات غير مسبوقة خاصة على حلبات الشوارع الصعبة مثل حلبة كورنيش جدة، التي تعد وجهة عالمية بارزة لرياضة المحركات. تعكس هذه الخطوة التزام الاتحاد الدولي للسيارات بتطوير تقنيات التنقل المستدام وتحويل الحلبات إلى مختبرات حقيقية لتطوير المركبات الكهربائية المستقبلية، مما يعزز مكانة رياضة السيارات كمنصة للابتكار التكنولوجي الذي يخدم العالم، ويؤكد على أن مستقبل السباقات الكهربائية يتقدم بخطوات واثقة نحو مستويات غير معهودة من الكفاءة والأداء المتفوق





نادي أبها دوري روشن فورمولا إي الرياضة السعودية سيارة جين فور

