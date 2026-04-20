أبها يضع قدمًا في دوري روشن وصراع ملتهب في دوري يلو

يتصدر أبها المشهد في دوري يلو باحثاً عن حسم صعوده لدوري روشن، بينما تستمر الإثارة في بقية مواجهات الجولة الثلاثين وسط صراعات متفاوتة بين أندية القمة والقاع.

يقف فريق أبها على أعتاب إنجاز تاريخي يتمثل في حسم عودته رسميا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يشد الرحال اليوم لمواجهة مضيفه الطائي في قمة مرتقبة تقام على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يسعى أبها ، الملقب بزعيم الجنوب، إلى تحقيق الانتصار الذي يمنحه بطاقة الصعود المباشر قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات كاملة.

يتربع أبها حاليا على قمة الترتيب برصيد 71 نقطة، مستغلا حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها الفريق، بينما يدخل الطائي، فارس الشمال، المباراة وفي جعبته 38 نقطة، باحثا عن تحسين وضعه في جدول الترتيب رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر. وفي سياق متصل، يتطلع فريق الدرعية، صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، إلى تعزيز موقعه في وصافة الترتيب وتأمين فرصة الصعود المباشر عبر بوابة ضيفه الرائد. تقام المباراة على ملعب إس إتش جي آرينا بنادي الشباب، حيث يأمل الدرعية في تجاوز عقبة الرائد الذي يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة، والذي لا يزال يمتلك حظوظا قائمة في اقتحام مراكز ملحق الصعود إذا ما نجح في تحقيق نتيجة إيجابية. في حين تشهد الجولة مواجهة قصيمية حامية الوطيس على ملعب إدارة التعليم، تجمع بين العربي والبكيرية؛ حيث يقاتل العربي الذي يمتلك 18 نقطة للهروب من قاع الترتيب وتجنب شبح الهبوط، بينما يطمح البكيرية، بـ40 نقطة، إلى التمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على مراكز الملحق. وعلى صعيد آخر، يعيش نادي الباطن وضعا حرجا في جدول الترتيب، حيث يستقبل على ملعبه ضيفه الأنوار في مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين. يمتلك الباطن 18 نقطة فقط، مما يجعله تحت وطأة ضغوط كبيرة لتفادي الهبوط، في حين يسعى الأنوار، صاحب الـ35 نقطة، إلى تأمين موقفه وتجنب أي تعثر قد يعقد حساباته. من ناحية أخرى، تواصل الرياضة السعودية تفاعلها مع مختلف الأصعدة، فقد شهدت الفترة الأخيرة تتويج نادي الأنصار بلقب دوري الدرجة الأولى تحت 21 عاما، وهو إنجاز يعكس نجاح سياسة التخصيص التي طبقها النادي مؤخرا. كما اختتمت بطولة المدارس للكرة الطائرة بتتويج ثانوية اليمامة بلقبها، في حين تترقب الجماهير السعودية حسم ملف الجهاز الفني للمنتخب الأول، بالإضافة إلى الصراعات المحتدمة في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى النصر لمواصلة رحلته القارية، بينما ودع الاتحاد البطولة وسط حالة من الحزن بين جماهيره بعد الخسارة أمام ماتشيدا الياباني، مما يفتح الباب واسعا لمراجعات فنية شاملة داخل أروقة العميد في ظل تراجع النتائج هذا الموسم





