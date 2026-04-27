أبها.. قصة صعود أسطورية من سيدة الضباب إلى دوري روشن

رحلة نادي أبها نحو العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قصة نجاح ملهمة تجسد قوة الإرادة والعزيمة والعمل الجماعي، بقيادة سعد الأحمري والمدرب دامير بوريتش، وبفضل تألق نجوم الفريق مشعل المطيري وسيلا سو.

أبها ، المدينة الساحرة والكيان الرياضي الطموح، وجهان يكمل أحدهما الآخر، يمثلان قصة نجاح فريدة في عالم كرة القدم السعودية . أبها ، سيدة الضباب ، ليست مجرد موقع جغرافي يتميز بجمال طبيعي خلاب، بل هي هوية راسخة في قلوب سكانها ومحبيها.

وأبها، زعيم الجنوب، ليس مجرد نادٍ رياضي يسعى لتحقيق الإنجازات، بل هو رمز للفخر والعزيمة والإصرار على الوصول إلى القمة. هذا التناغم بين جمال الطبيعة وعشق الرياضة، بين المكان والكيان، هو ما يميز أبها ويجعلها قصة تستحق أن تروى. عندما تولى الخبير سعد الأحمري رئاسة نادي أبها، واجه تحديًا كبيرًا، مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.

لكن الأحمري لم يتردد في قبول المسؤولية، بل أعلن عن طموحه لقيادة النادي نحو تحقيق حلم العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. وقد كانت هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في مسيرة النادي، حيث بدأت مرحلة جديدة من العمل الجاد والتخطيط السليم والتعاقدات الذكية. التعاقد مع المدرب الكرواتي دامير بوريتش كان بمثابة ضربة معلم، حيث يتمتع بوريتش بخبرة واسعة في دوري Yelo، ويعرف جيدًا خبايا هذا الدوري وكيفية التعامل مع الفرق المنافسة.

وقد نجح بوريتش في بناء فريق متماسك، يعتمد على الروح القتالية العالية واللعب الجماعي، وهو ما كان له أثر كبير في تحقيق النتائج الإيجابية. مسيرة أبها في دوري Yelo هذا الموسم كانت استثنائية بكل المقاييس. الفريق لم يخسر أي مباراة على أرضه خلال 28 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي يعكس قوة الفريق وصلابته أمام جماهيره. وخلال 2520 دقيقة لعبها الفريق على أرضه منذ خسارته أمام العروبة في الجولة الثالثة، أظهر أبها أداءً مذهلاً، وقدم مستويات رائعة أسعدت جماهيره.

ولا يمكن الحديث عن نجاح أبها دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه اللاعبون، وعلى رأسهم المهاجم مشعل المطيري، الذي كان له بصمة واضحة في معظم مباريات الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة. كما أن وجود المهاجم الهولندي سيلا سو، شكل إضافة قوية لهجوم أبها، وقاد الفريق بنجاح في مسيرته نحو تحقيق الهدف المنشود.

القتالية والروح العالية اللتان سادتا أجواء أبها طيلة الجولات الـ31 الماضية، كانتا من أهم عوامل النجاح، حيث شكّل العمل الجماعي بين جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، فريقًا واحدًا متكاملًا، يسعى لتحقيق هدف واحد وهو العودة إلى دوري روشن. أبها لم تكن مجرد فريق يلعب كرة القدم، بل كانت قصة نجاح ملهمة، تجسد قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق الأحلام.

والآن، بعد أن حقق أبها حلمه بالعودة إلى دوري روشن، يبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته، فصلًا مليئًا بالتحديات والطموحات، فصلًا يتطلب المزيد من العمل الجاد والتخطيط السليم، من أجل الحفاظ على مكانته في دوري المحترفين، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم أبها عاليًا في عالم كرة القدم السعودية





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines