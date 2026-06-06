أبل تستعد لكشف نسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين

تستعد شركة أبل للكشف عن نسخة متطورة من مساعدها الرقمي سيري في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، مع تحسينات في فهم السياق الشخصي وتنفيذ المهام المعقدة، مع التركيز على الخصوصية والتكامل مع الخدمات الخارجية.

تتجه أنظار قطاع التقنية العالمي إلى مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل (WWDC 2026) الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل وسط ترقب واسع لما يمكن أن تكشف عنه الشركة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي في خطوة يراها مراقبون حاسمة لتعزيز موقعها في مواجهة المنافسة المتصاعدة مع شركات مثل غوغل وأوبن إيه آي وأنثروبيك.

ويأتي المؤتمر بعد عام شهد تسارعا غير مسبوق في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأمر الذي دفع أبل إلى إعادة صياغة استراتيجيتها التقنية لتقديم تجربة أكثر تكاملا داخل منظومتها الرقمية مستفيدة من قاعدة مستخدمين تتجاوز مليارَي جهاز نشط حول العالم. وتشير المعلومات المتداولة قبل المؤتمر إلى أن أبل تستعد للكشف عن نسخة جديدة كليا من مساعدها الرقمي سيري الذي يتوقع أن يتحول من مساعد صوتي تقليدي إلى منصة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على إجراء محادثات طبيعية وفهم السياق الشخصي للمستخدم وتنفيذ مهام معقدة عبر التطبيقات المختلفة.

ومن أبرز التحولات المنتظرة أن يصبح سيري أكثر ارتباطا بالبيانات الشخصية الموجودة على أجهزة المستخدم بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والمحادثات والصور والملاحظات والملفات ما يتيح له تقديم إجابات أكثر دقة وتنفيذ أوامر تعتمد على المحتوى الشخصي للمستخدم. فعلى سبيل المثال سيكون بإمكان المستخدم البحث عن ملف تلقاه من شخص معين أو العثور على رسالة تتضمن معلومة محددة باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

كما يتوقع أن يتمتع المساعد الجديد بقدرات أوسع للتفاعل مع التطبيقات حيث سيمكنه من تنفيذ سلسلة من الإجراءات المتتابعة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بين البرامج المختلفة. وتشمل هذه القدرات تحرير الصور ومشاركتها وإرسال الرسائل والبريد الإلكتروني ونقل الملفات بين التطبيقات إضافة إلى تنفيذ أوامر تعتمد على ما يظهر أمام المستخدم على شاشة الجهاز.

ويرى محللون أن هذا التوجه يمثل محاولة من أبل للحاق بالتحول الذي أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العامين الماضيين مع سعي الشركة إلى الاستفادة من نقطة قوة رئيسية تتمثل في التكامل العميق بين البرمجيات والأجهزة داخل منظومتها المغلقة. وفي خطوة قد تعكس تحولا مهما في فلسفة الشركة تشير التسريبات إلى أن أبل تعتزم توسيع تعاونها مع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجيين بحيث يتمكن المستخدم من اختيار خدمات مثل شات جي بي تي أو جيميني أو كلود من داخل نظام التشغيل نفسه بدلا من الاعتماد حصريا على تقنيات أبل الداخلية.

وتراهن الشركة في الوقت ذاته على الخصوصية بوصفها نقطة التمايز الرئيسية في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي إذ تشير المعلومات إلى استمرار الاعتماد على معالجة جزء كبير من البيانات محليا على الأجهزة أو عبر بنية الحوسبة السحابية الخاصة التي طورتها أبل بهدف تقليل حجم البيانات التي تغادر أجهزة المستخدمين. هذا التوجه يعزز ثقة المستخدمين في التعامل مع التقنيات الجديدة مع ضمان مستوى عال من الأمان والسرية.

ويراقب المحللون عن كثب كيف ستتمكن أبل من الموازنة بين الانفتاح على الخدمات الخارجية والحفاظ على هويتها المتميزة في مجال الخصوصية والأمان





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أبل ذكاء اصطناعي سيري مؤتمر المطورين خصوصية

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