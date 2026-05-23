أبعاد التواجد العسكري المصري في الإمارات وتداعياته على الأمن الإقليمي

تحليل شامل حول تفقد القيادتين المصرية والإماراتية لمفرزة مقاتلات مصرية في الإمارات، وبحث الدوافع الأمنية والاقتصادية والتوترات السياسية المحيطة بهذا التواجد.

شهدت الآونة الأخيرة تطورات لافتة في العلاقات العسكرية والأمنية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الإمارات ية عن قيام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونظيره ال مصر ي بتفقد مفرزة من المقاتلات ال مصر ية المتمركزة على الأراضي الإمارات ية.

وقد أثار هذا الإعلان حالة من الجدل نظراً لغياب أي تعليق أو بيان رسمي من الجانب المصري يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، وهو التباين الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا التواجد العسكري وأهدافه الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن التكتم المصري قد يعود لأسباب أمنية واستراتيجية بحتة، أو رغبة في تجنب إثارة الرأي العام الداخلي أو إرسال إشارات خاطئة للقوى الإقليمية مثل إيران، بينما ذهب محللون آخرون إلى أن الإعلان الإماراتي المنفرد قد يحمل في طياته أبعاداً تكتيكية تهدف إلى إحداث نوع من الإرباك أو الضغط السياسي في المنطقة.

من الناحية الاستراتيجية، يمثل التواجد العسكري المصري في الخليج، والذي لا يقتصر على الإمارات بل يمتد لدول خليجية أخرى، انعكاساً لمكانة مصر كواحدة من أكثر الجيوش العربية خبرة وكفاءة في العمليات القتالية والدفاعية. وتعتبر دول الخليج أن الاستعانة بالخبرات المصرية، خاصة في مجال الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ، ضرورة ملحة لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التهديدات المتزايدة التي تفرضها إيران على أمن الممرات المائية والمنشآت الحيوية.

وفي المقابل، تلعب هذه الشراكة العسكرية دوراً محورياً في تأمين تدفق الاستثمارات والدعم الاقتصادي الذي تحتاجه القاهرة لمواجهة أزمتها المالية الراهنة، مما يجعل التواجد العسكري بمثابة ضمانة متبادلة تضمن استقرار المصالح الاقتصادية والأمنية للطرفين، وتؤكد أن أمن الخليج العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري. وفي سياق متصل، تبرز قضية التنسيق الدفاعي تحت المظلة الأمريكية، حيث أدى انتقال إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية في عام 2021 إلى خلق بيئة عملياتية مشتركة تضم دولاً عربية منها مصر والإمارات والسعودية.

وقد أدى هذا التحول إلى عقد اجتماعات سرية برعاية واشنطن لمناقشة سبل التنسيق ضد التهديدات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بالسيادة الوطنية المصرية. حيث يخشى خبراء عسكريون من أن يؤدي الاندماج التدريجي في بنية دفاعية مركزية تقودها الولايات المتحدة وتستفيد منها إسرائيل إلى انكشاف بيانات عسكرية مصرية حساسة، مما قد يؤثر على استقلالية القرار العسكري المصري في المستقبل.

وعلى الرغم من هذا التعاون العسكري الوثيق، لا تخلو العلاقة بين القاهرة وأبوظبي من توترات سياسية كامنة ناتجة عن تضارب المصالح في ملفات إقليمية شائكة. فمن جهة، تشعر مصر بالقلق تجاه بعض التحركات الإماراتية في السودان وليبيا، وكذلك التقارب الإماراتي مع إثيوبيا، وهو ما تراه القاهرة تهديداً لمصالحها المائية والأمنية على حدودها المباشرة. ومن جهة أخرى، قد تشعر الإمارات بنوع من عدم الرضا تجاه مواقف مصر التي تراها غير حاسمة في بعض القضايا التي تهم الأمن الإماراتي.

ومع ذلك، فإن المصالح المشتركة والرغبة في تجنب القطيعة تدفع الطرفين إلى إدارة هذه الخلافات بحذر، بحيث لا تؤثر التوترات السياسية على التعاون العسكري والاستراتيجي، مما يعكس ديناميكية معقدة تتأرجح بين التحالف الضروري والمخاوف المتبادلة في منطقة تعصف بها الأزمات





