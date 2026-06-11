أبرز مستجدات الرياضة العالمية: عودة سامباولي للأرجنتين وصفقة تاريخية لماهومز

تقرير مفصل يتناول عودة المدرب خورخي سامباولي للدوري الأرجنتيني، وتفاصيل العقد القياسي لباتريك ماهومز، ومستجدات تحضيرات كأس العالم 2026.

شهدت الساحة الرياضية العالمية سلسلة من التطورات المثيرة والمفاجئة التي تصدرت العناوين، حيث بدأت هذه التحولات بعودة المدرب الأرجنتيني المثير للجدل خورخي سامباولي إلى وطنه لتدريب نادي تاليريس كوردوبا في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

هذا التعيين الذي أعلن عنه النادي رسميا عبر منصة إكس، يضع سامباولي في مواجهة تحد جديد بعد مسيرة تدريبية حافلة بالتقلبات والنجاحات. سامباولي، البالغ من العمر ستة وستين عاما، يأتي ليخلف مواطنه والأسطورة السابقة كارلوس تيفيز، الذي ترك بصمة كبيرة كمهاجم في مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبالنظر إلى السجل المهني لسامباولي، نجد أنه خاض تجارب مع نحو عشرين ناديا منذ انطلاق مسيرته التدريبية في عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين، وقد قاد منتخبات وطنية في أكبر المحافل العالمية، حيث تولى قيادة المنتخب الأرجنتيني في مونديال ألفين وثمانية عشر بروسيا، والمنتخب التشيلي في مونديال ألفين وأربعة عشر بالبرازيل. ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه بعد الخسارة المرة أمام فرنسا في ثمن نهائي المونديال الروسي، إلا أن سامباولي يمتلك تاريخا مشرفا في تشيلي، حيث حقق ألقابا متعددة في الدوري مع فريق أونيفيرسيداد تشيلي بين عامي ألفين وأحد عشر وألفين وثلاثة عشر، وتوج مسيرته هناك بلقب كوبا أميركا في عام ألفين وخمسة عشر.

كما لم تتوقف طموحاته عند القارة الأمريكية، بل امتدت إلى أوروبا حيث درب نادي إشبيلية الإسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، وصولا إلى تجربته القصيرة مع نادي رين، مما يجعله واحدا من المدربين الذين يمتلكون خبرات متنوعة في مدارس كروية مختلفة. وفي سياق آخر، انتقلت الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إلى دوري كرة القدم الأمريكية، حيث أعلن فريق كانساس سيتي تشيفس عن تمديد عقد نجمه السوبر وصانع الألعاب باتريك ماهومز حتى عام ألفين وثلاثة وثلاثين، في صفقة مالية وصفت بالتاريخية وغير المسبوقة.

هذه الصفقة التي تمت إعادة هيكلتها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو خمسمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دولار، مما يجعل ماهومز اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الرياضات الجماعية في أمريكا. وبحسب التقارير الصادرة عن شبكات إي إس بي إن وإن إف إل نتورك، فإن التمديد يضيف مبالغا ضخمة تصل إلى مائتين وتسعة وثلاثين مليون دولار، ليرتفع متوسط أجره السنوي بدءا من عام ألفين وسبعة وعشرين إلى أربعة وستين مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد في الدوري.

ماهومز، الذي يعتبر أفضل لاعب في الدوري لمرتين، استطاع قيادة فريقه إلى خمس مباريات سوبر بول خلال ستة مواسم فقط، محققا ثلاثة ألقاب، مما رسخ مكانته كأيقونة رياضية عالمية. ورغم الإصابة التي تعرض لها في أربطة ركبته اليسرى في ديسمبر الماضي وخضوعه لعملية جراحية، إلا أن تقارير تعافيه تشير إلى تحسن مذهل، حيث بدأ بالفعل في المشاركة في التدريبات، مما يعزز آمال الجماهير في عودته القوية مع انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر.

وقد أكد مالك الفريق كلارك هانت أن ماهومز ليس مجرد لاعب، بل هو وجه الفريق الذي وضع مدينة كانساس سيتي على الخريطة العالمية وكان قدوة متميزة في المجتمع. أما على صعيد التحضيرات لمونديال ألفين وستة وعشرين، فقد برزت عدة ملفات شائكة ومهمة، منها طموحات النجم البرازيلي رافينيا الذي أعرب عن رغبته في رد الجميل للمدرب كارلو أنشيلوتي، مستندا إلى الثقة الكبيرة التي منحها إياه، وذلك بعد فترات من التهميش التي عانى منها سابقا مع نادي برشلونة.

وفي الجانب الإداري، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ونقابة اللاعبين المحترفين العالمية فيفبرو عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين إدارة كرة القدم واللاعبين، لضمان حقوق أكبر وتنسيق أفضل. من جهة أخرى، حاول رئيس فيفا جاني إنفانتينو التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للاتحاد بخصوص تعقيدات التأشيرات وارتفاع أسعار التذاكر المرتقبة للمونديال القادم، مؤكدا أن العمل جار على تسهيل الإجراءات.

وفي خبر سياسي رياضي لافت، كشفت تقارير أميركية أن الرئيس دونالد ترمب لا يخطط حاليا لحضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي في كأس العالم ألفين وستة وعشرين أمام منتخب باراغواي، والتي ستُقام على ملعب لوس أنجليس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة، مما يثير تساؤلات حول مدى اهتمامه بحضور الفعالية الافتتاحية لهذا الحدث العالمي الضخم على أرض بلاده





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خورخي سامباولي باتريك ماهومز كأس العالم 2026 كرة القدم الدوري الأمريكي

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