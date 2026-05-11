أبرز لاعبي 40 عاما أو أكثر تحدون عقبات اللعب في كأس العالم 2026

يشارك 6 حراس مرمى في كأس العالم 2026textContent[*](45 عاما)، بجانب 6 لاعبين في العقد الرابع والشياد والسبعين، ويضم منتخب البوسنة والهرسك لاعبين مثل دزيكو، التي تحصل على فرصة المشاركة في المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد اقترب من نهاية مسيرته الدولية التدريبية.

من المقرر أن ينضم مهاجم مانشستر سيتي السابق إدين دزيكو إلى قائمة حصرية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر للعب في كأس العالم بعد اختياره، الاثنين، ضمن تشكيلة منتخب البوسنة والهرسك في المونديال.

يعد روجر ميلا، مهاجم منتخب الكاميرون، اللاعب الوحيد في مركز الميدان الذي شارك في كأس العالم بعد بلوغه الأربعين من عمره، حيث شارك وسجل هدفا في بطولة عام 1994. كما كان هناك ستة حراس مرمى - المصري عصام الحضري، الذي كان يبلغ من العمر 45 عاما في كأس العالم 2018، والكولومبي فريد موندراغون، والأيرلندي الشمالي بات جينينغز، والإنجليزي بيتر شيلتون، والإيطالي دينو زوف، والتوني علي بومنيجل





