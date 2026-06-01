أبرز الظواهر الفلكية في شهر يونيو 2026

يتضمن هذا النص مجموعة من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن متابعتها خلال شهر يونيو 2026، بما في ذلك اقتران للكواكب اللامعة ومرور الهلال بينها، وظهور نجوم الصيف، وتألق شريط درب التبانة في سماء الليل.

أفاد رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن شهر يونيو 2026 يحمل مجموعة من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن متابعتها خلال العام، حيث يجمع بين اقتران للكواكب اللامعة و مرور الهلال بينها، وظهور نجوم الصيف ، وتألق شريط درب التبانة في سماء الليل.

ورغم أن الراصدين للسماء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجهون ليالي قصيرة نسبياً مع اقتراب الانقلاب الصيفي فإن السماء تعوضهم هذا العام بعرض سماوي استثنائي حتى ساعات متأخرة من الليل. أما في النصف الجنوبي من الأرض فتدخل المناطق الجنوبية فصل الشتاء الفلكي ما يوفر ليالي أطول وأكثر ظلمة ويجعل مشاهدة مركز مجرتنا ودرب التبانة أكثر سهولة ووضوحاً





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فلكية جدة ماجد أبو زاهرة شهر يونيو 2026 اقتران للكواكب اللامعة مرور الهلال نجوم الصيف شريط درب التبانة عرض سماوي استثنائي ليالي قصيرة نسبياً انقلاب الصيفي فصل الشتاء الفلكي مركز مجرتنا درب التبانة عرض سماوي استثنائي حتى ساعات متأخرة من الليل ليالي أطول وأكثر ظلمة ظهور النسر ظهور النجم السماك الرامح

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

روبرتو مارتينيز: بإمكان «رونالدو» المشاركة في مونديال 2030ينتظر الأسطورة كريستيانو رونالدو، إنجازا تاريخيا في مونديال 2026 كأول لاعب يشارك في 6...

Read more »

مدرب منتخب الجزائر يدرس خيارات تعويض بوداوي قبل انطلاق كأس العالمقرر مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، إخضاع لاعب خط الوسط هشام بوداوي لفحوص طبية دقيقة للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مونديال 2026.

Read more »

أنشيلوتي يحسم الجدل: نيمار سيكون جاهزاً في كأس العالمحسم مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي موقفه بشأن احتمالية استبعاد نيمار من قائمة «السيليساو» التي ستشارك في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

Read more »

سماء جدة تشهد الليلة عبورًا مميزًا لمحطة الفضاء الدوليةالجزيرة - سلطان المواش تشهد سماء مدينة جدة مساء اليوم الأحد 31 مايو 2026 عبوراً مميزاً لمح

Read more »

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابانأظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

Read more »

دونيس يكشف قائمة «الأخضر» لمونديال 2026… وخمسة أسماء خارج الحساباتأعلن اليوناني جورجيس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة «الأخضر» النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

Read more »