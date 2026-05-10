أبراهام بورغ: الاستثمار في الخسارة هو الطريق الوحيد لنصر إسرائيلي مستدام

رؤية نقدية حادة من رئيس الكنيس الأسبق أبراهام بورغ حول فشل الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، داعياً إلى تبني مرونة استراتيجية وتغيير النهج السياسي الحالي لتجنب الانهيار الشامل.

تناول رئيس الكنيس ال إسرائيل ي الأسبق أبراهام بورغ في رؤية تحليلية معمقة المأزق الاستراتيجي الذي تعيشه إسرائيل في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق انتصار حقيقي قد يمر عبر فهم كيفية الخسارة بشكل مدروس.

يرى بورغ أن إسرائيل قد أخفقت بشكل ذريع في تحقيق أهدافها المعلنة في حروبها المستمرة في قطاع غزة والمناطق المحتلة، وكذلك في لبنان وفي مواجهتها المباشرة مع إيران. وبحسب وصفه، فقد تحولت كل جبهة من هذه الجبهات إلى مستنقع يستنزف الموارد البشرية والمادية والزمنية، مما أدى إلى تراكم الإخفاقات التي لم تعد مجرد عثرات عابرة، بل تحولت إلى سلسلة من السقوط الحر نحو الهاوية.

وأكد أن هناك فجوة سحيقة تفصل بين الوعود الزائفة التي يروج لها القائد الأعلى لإسرائيل وبين الواقع المرير الذي يعيشه المواطن الإسرائيلي يومياً، حيث تحول شعار 'النصر المطلق' في غزة إلى ما يشبه المسرحية الهزلية التي لا تخلف وراءها سوى المقابر والدمار وحطام الحياة. أما في الشمال، فإن الوعود بهزيمة حزب الله تحولت إلى جحيم يعيشه السكان الذين حُرموا من أبسط حقوقهم في العودة إلى ديارهم والاستمتاع بجمال الشمال الذي نُفوا منه قسراً.

كما لفت الانتباه إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تجد نفسها أمام سيناريوهات غير مخططة تتعلق بتكلفة إعادة الإعمار والحفاظ على النظام في المنطقة، محذراً من أن تآكل رأس المال السياسي الإسرائيلي في الكونغرس والشارع الأمريكي أصبح يهدد الدولة بشكل مباشر وملموس. وفي محاولة لتوضيح المنطق الاستراتيجي الذي يطرحه، استخدم بورغ تشبيهاً بليغاً من رياضة السومو، حيث يصف مصارعين ضخمين يتكئ كل منهما على الآخر بقوة مفرطة، في حالة من الجمود التي تعتمد على الكتلة الضخمة والضغط المتبادل.

ويشرح أن النصر في هذه الحالة لا يأتي من زيادة الدفع، بل من اتخاذ خطوة صغيرة إلى الوراء، وهو ما قد يبدو للناظر تراجعاً أو هزيمة، لكنه في الحقيقة يؤدي إلى فقدان الخصم لتوازنه وسقوطه المباشر لأنه اعتمد كلياً على قوة الطرف الآخر. هذا التراجع التكتيكي هو في نظره المفتاح لنصر مستدام ومختلف.

واستشهد بورغ بالتاريخ لإثبات وجهة نظره، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ربحت معارك عديدة في فيتنام لكنها خسرت الحرب في النهاية لأنها لم تعرف كيف تنسحب في الوقت المناسب، وكذلك فعل نابليون الذي قاده طموحه الزائد للزحف نحو موسكو لينتهي به الأمر بهزيمة ساحقة. وفي المقابل، اعتبر أن مناحيم بيغن قدم المثال الأبرز للقيادة الحكيمة عندما قرر إعادة سيناء إلى مصر، متنازلاً عن مستوطنات وآبار نفط، وهو القرار الذي وصفه الكثيرون حينها بالاستسلام والمذلة، لكنه بعد خمسة عقود أثبت أنه كان الخطوة الاستراتيجية الأهم في تاريخ الدولة العبرية، مؤكداً أن عدم المرونة الحالية هو ما قد يؤدي إلى سقوط إسرائيل.

ولم يتوقف بورغ عند التحليل الاستراتيجي، بل وجه انتقادات لاذعة للقيادة السياسية الحالية، واصفاً إياها بأنها قيادة جوفاء تفتقر إلى الرؤية والعمق. فقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضعف والانفصال عن الواقع، بينما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالجهل، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالطيش.

وأشار إلى أن هذه الشخصيات تبني وجودها السياسي على حب الظهور والاستعراض الفارغ، حيث تحول العمل السياسي لديهم إلى مجرد ملاحقة للإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي أو صرخات في الكنيست، وهو نهج لا يمكن أن ينتج حلولاً لأزمات وجودية. وفيما يخص الملف الإيراني، شدد بورغ على أن البديل للمواجهة المستمرة ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل هو الاعتراف بواقع أن إيران موجودة وستظل موجودة بأيديولوجيتها وطموحاتها، وأن ثمانية وثمانين مليون إنسان لن يتلاشوا ببساطة.

ودعا إلى التمييز بين التعامل مع التهديد النووي الذي يتطلب حلولاً غير عسكرية، وبين وهم 'تغيير النظام' الذي لم تحققه أي قنبلة ولن تحققه. واختتم بالتأكيد على أن إسرائيل التي تملك القدرة على التعايش مع واقع معقد وإدارة علاقات دون السعي وراء إبادة الآخر أو تحقيق نصر مطلق، هي الوحيدة التي تملك مستقبلاً، لأن الإصرار على الصلابة وعدم المرونة سيؤدي حتماً إلى نتيجة عكسية، مؤكداً أن الخسارة المدروسة ليست استسلاماً، بل هي القدرة على تمييز اللحظة التي يصبح فيها استمرار الحرب ضد المصلحة الوطنية





