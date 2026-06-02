أباريل تعلن شراكتها الرئيسية مع الهيئة السعودية للسياحة في حملة صيف السعودية 2026

أعلنت مجموعة أباريل عن شراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة كشريك رئيسي في حملة صيف السعودية 2026، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وتنشيط التفاعل المحلي والنمو الاقتصادي في موسم الصيف، ضمن مبادرات تدعم رؤية السعودية 2030.

أعلنت مجموعة أباريل ، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الأزياء ونمط الحياة، عن تعاونها مع الهيئة السعودية للسياحة بصفتها شريكًا رئيسيًا ضمن حملة صيف السعودية 2026 ، إحدى أبرز المبادرات الموسمية الوطنية التي تأتي انسجامًا مع رؤية السعودية 2030 .

وتهدف الحملة الوطنية، التي تقودها الهيئة السعودية للسياحة والتي تم إطلاقها تحت إشراف معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية نابضة بالحياة، إلى جانب دعم التفاعل المحلي، والتجارب السياحية، والنمو الاقتصادي خلال موسم الصيف. وفي إطار هذا التعاون، ستقدّم مجموعة أباريل عروضًا حصرية وأنشطة ترويجية عبر علاماتها التجارية ومتاجرها المشاركة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما ستدعم المجموعة المبادرة من خلال منصاتها الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز انتشار الحملة وزيادة التفاعل معها على مستوى المملكة. ويعكس هذا التعاون التزام مجموعة أباريل المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير قطاعات السياحة، والتجزئة، ونمط الحياة في المملكة. ومن خلال مشاركتها في حملة صيف السعودية 2026، تواصل المجموعة تعزيز دورها كشريك داعم للمشهد الثقافي والاقتصادي المتطور في المملكة، إلى جانب الارتقاء بتجارب العملاء عبر مبادرات موسمية وتجارب تسوّق مميزة.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية مجموعة أباريل لتعزيز الأثر المجتمعي والمساهمة في تنشيط أجندة الصيف في المملكة، عبر تقديم تجارب عائلية وعروض مميزة وتجارب تسوّق مرتبطة بأبرز الوجهات الصيفية للسكان والزوار. ومن خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمنصات الوطنية، تواصل مجموعة أباريل ترسيخ التزامها طويل الأمد تجاه السوق السعودي، عبر دعم المبادرات التي تسهم في تنشيط السياحة، وتعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030





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أباريل الهيئة السعودية للسياحة صيف السعودية 2026 رؤية السعودية 2030 السياحة

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