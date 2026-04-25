آيفون 18: ثورة في التصميم والأداء تقترب

تسريبات تكشف عن ميزات مبتكرة في آيفون 18 تشمل شاشة خالية من الحواف، وتقنيات جديدة لتقليل الانعكاسات، ومعالجات أقوى، وذاكرة وصول عشوائي أكبر، ودعم كامل لميزات الذكاء الاصطناعي.

مع مرور عقدين على إطلاقها، تواصل شركة أبل مسيرتها في ال ابتكار والتطوير، وتستعد لإحداث ثورة في عالم الهواتف الذكية مع سلسلة آيفون 18 المرتقبة. وتتركز جهود الشركة حاليًا على تطوير شاشة مستقبلية تتخطى حدود التصميم التقليدي، حيث تسعى إلى تقديم شاشة خالية تمامًا من الحواف، تعتمد على انحناءات دقيقة للغاية من جميع الجوانب.

هذا التصميم الطموح، الذي يتم تطويره بالتعاون الوثيق مع شركة متخصصة، يهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق، والقضاء على التشوهات البصرية التي قد تحدث أثناء التمرير على الشاشة، بالإضافة إلى توفير أقصى درجات الراحة للعين. ولا يقتصر الأمر على الشكل الخارجي للشاشة، بل تمتد التحديثات لتشمل التقنيات الداخلية المستخدمة في تصنيعها.

فبدلاً من الاعتماد على طبقة الاستقطاب التقليدية، تخطط أبل لتبني تقنية متطورة من شركة سامسونج، والتي تتميز بقدرتها على تقليل سمك الشاشة بشكل ملحوظ، وزيادة مستوى السطوع، وفي الوقت نفسه، تقليل استهلاك الطاقة، مما يساهم في إطالة عمر البطارية. ولم تغفل أبل عن معالجة مشكلة الانعكاسات المزعجة التي تؤثر على جودة العرض في بعض الظروف. لذا، تتجه الشركة نحو استخدام طلاء خاص مضاد للانعكاس، بالإضافة إلى دمج طبقة مبتكرة تعمل على توزيع الضوء بشكل متساوٍ عبر كامل الشاشة.

هذه التقنيات المتقدمة ستضمن تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة في مختلف البيئات والإضاءات. وبالتوازي مع تطوير الشاشة، تسعى أبل إلى تحقيق قفزة نوعية في تصميم الهواتف الذكية بشكل عام. وتطمح الشركة إلى تصميم هاتف مصنوع بالكامل من الزجاج، دون أي فتحات خارجية، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومتكاملًا. وفي هذا السياق، لا تزال أبل تجري اختبارات مكثفة على تقنيات الكاميرات المخفية تحت الشاشة، والتي قد تمثل تحولًا جذريًا في تصميم الهواتف الذكية، وتتيح الحصول على شاشة كاملة دون أي انقطاعات.

أما على صعيد الأداء، فتشير التسريبات إلى أن سلسلة آيفون 18 ستأتي مزودة بشريحة A20 في الطرازات القياسية، بينما ستحصل فئة 'برو' على شريحة A20 'برو' الأكثر قوة، والتي تتميز بقدرات معالجة فائقة. ومن المتوقع أيضًا زيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 12 غيغابايت في جميع طرازات آيفون 18، مقارنة بـ 8 غيغابايت في آيفون 17. هذه الزيادة الكبيرة في الذاكرة ستوفر أداءً أفضل بكثير في تشغيل التطبيقات المتعددة في وقت واحد، وتشغيل التطبيقات الثقيلة التي تتطلب موارد كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم سلسلة آيفون 18 ميزات 'أبل إنتليجنس' مباشرة على الجهاز، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المهام والأنشطة. وتؤكد التسريبات على أن المعالج الجديد سيشهد تحسينات كبيرة في الأداء، سواء في النواة الواحدة أو متعددة الأنوية، مما يجعل سلسلة آيفون 18 من بين أقوى الهواتف الذكية على مستوى الأداء في السوق. وتأتي هذه التحديثات في إطار سعي أبل المستمر لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

ومن خلال الجمع بين التصميم المبتكر والأداء القوي والتقنيات المتطورة، تسعى أبل إلى إعادة تعريف مفهوم الهواتف الذكية، وتقديم منتجات تلبي احتياجات وتطلعات المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وتعتبر سلسلة آيفون 18 بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتعزيز مكانة أبل كرمز للابتكار والتميز





آيفون 18 أبل هواتف ذكية شاشة معالج ذاكرة الوصول العشوائي ابتكار تكنولوجيا

