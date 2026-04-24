آن كلير لوجاندر: معهد العالم العربي في منعطف جديد نحو تعزيز التبادل الثقافي

تولي آن كلير لوجاندر رئاسة معهد العالم العربي برؤية طموحة لتحديث دور المعهد وتعزيز مكانته كمركز إشعاع ثقافي وحضاري، وجسر للتواصل بين الثقافات، مع التركيز على دعم الفنانين الشباب العرب واللغة العربية.

بحلول عام 2027، يحتفل معهد العالم العربي بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة لهذه المؤسسة الثقافية الفريدة. مع تولي آن كلير لوجاندر رئاسة المعهد خلفاً لجاك لانغ، يفتح المعهد فصلاً جديداً في مسيرته.

لوجاندر، أول امرأة تتولى هذا المنصب، تحمل رؤية طموحة لتحديث دور المعهد وتعزيز مكانته كمركز إشعاع ثقافي وحضاري، وجسر للتواصل بين الثقافات. تؤكد لوجاندر على أهمية إعادة بناء علاقات أقوى مع الدول المؤسسة في العالم العربي، والاعتراف بالتطورات الكبيرة التي شهدتها المشاهد الثقافية في هذه الدول، خاصة في منطقة الخليج. كما تسعى إلى دعم عودة سوريا إلى الفضاء الثقافي العالمي، وتولي اهتماماً خاصاً باللغة العربية، والدفع باتجاه تعليمها والترويج لها في فرنسا وأوروبا.

تهدف لوجاندر إلى مكافحة الصور النمطية السلبية عن اللغة العربية، وإبراز أهميتها التاريخية والثقافية. وتركز على تعزيز الإنتاج الثقافي المشترك، وتقديم الدعم للفنانين الشباب العرب، وتسهيل تواصلهم مع المشهد الثقافي الأوروبي. وتأسف لوجاندر للجهل الذي يحيط بالمشاهد الثقافية العربية الجديدة في فرنسا وأوروبا، وتعرب عن ثقتها في إمكانية بناء حداثة جديدة معاً. وتخطط لوجاندر لإطلاق مجموعة من الجوائز في مختلف المجالات الفنية، وتوفير إمكانات للإنتاج والعرض للفائزين، وبناء شراكات مع مؤسسات فرنسية وغير فرنسية.

وتسعى إلى اكتشاف مواهب جديدة ورعايتها، وربطها بالمشهد الثقافي الفرنسي والأوروبي. وتؤكد لوجاندر على أن المعهد يمتلك الدور المناسب لتحقيق هذه الأهداف، وأن رؤيته تتجاوز العلاقات السياسية لتشمل الفاعلين الثقافيين والمؤسسات الكبرى في العالم العربي. إن خطة لوجاندر الطموحة تتطلب تمويلاً كافياً، وهي تعمل على تطويرها وتنفيذها لتحقيق أهداف المعهد في تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الحضارات





