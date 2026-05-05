آلية جديدة لتسليم كتب الفصول الانتقالية للعام الدراسي 1448هـ

اعتمدت وزارة التعليم آلية جديدة لتسليم كتب الفصول الانتقالية في التعليم العام للعام الدراسي القادم، بهدف ضمان حصول الطلاب على كتبهم قبل انتقالهم إلى صفوفهم الجديدة وتسهيل بداية العام الدراسي.

اعتمدت وزارة ال تعليم السعودية آلية جديدة ومبتكرة لتسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصول الانتقالية في جميع مراحل ال تعليم العام، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم 1448هـ. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق عمليات الشحن والتوزيع التي تقوم بها إدارات ال تعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تشمل توصيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات، بالإضافة إلى مدارس الطفولة المبكرة .

تهدف هذه الآلية الجديدة إلى تسهيل عملية انتقال الطلاب بين المراحل التعليمية المختلفة وضمان حصولهم على الكتب الدراسية اللازمة في الوقت المناسب، مما يساهم في تحقيق بداية قوية ومثمرة للعام الدراسي الجديد. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة.

وتفصيلاً للآلية الجديدة، تقضي بتسليم كتب الصف الرابع الابتدائي مباشرة إلى مدارس الطفولة المبكرة، مما يتيح للطلاب الانتقال بسلاسة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية مع توفر الكتب الدراسية اللازمة. كما تشمل الآلية تسليم كتب الصف الأول المتوسط إلى المدارس الابتدائية التي تضم الصف السادس، وذلك لضمان استعداد الطلاب للانتقال إلى المرحلة المتوسطة مع توفر الكتب الدراسية الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم كتب الصف الأول الثانوي إلى مدارس المرحلة المتوسطة، مما يضمن حصول الطلاب على الكتب الدراسية اللازمة قبل بدء الدراسة في المرحلة الثانوية. هذه الخطوة الاستباقية تهدف إلى تلافي أي تأخير أو تعثر قد يواجه الطلاب نتيجة للانتقال بين المدن أو المحافظات المختلفة، أو بسبب أي ظروف أخرى قد تعيق حصولهم على الكتب الدراسية في الوقت المناسب.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الآلية إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف الأعباء عليهم، وتمكينهم من التركيز على الدراسة والتحصيل العلمي. وتؤكد وزارة التعليم أن هذه الآلية الجديدة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وتأهيل جيل المستقبل لمواكبة التحديات العالمية. وتعتبر الوزارة أن توفير الكتب الدراسية في الوقت المناسب هو جزء أساسي من هذه الرؤية، حيث يساهم في تحقيق المساواة بين جميع الطلاب، وتوفير فرص متساوية للجميع للنجاح والتفوق.

كما أن هذه الآلية تعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة التعليم وتسهيل عملية التعلم. وتدعو الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى التعاون مع المدارس وإدارات التعليم لتطبيق هذه الآلية الجديدة بنجاح، وتحقيق أهدافها المرجوة. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل العمل على تطوير وتحسين التعليم في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة لجميع الطلاب والطالبات.

وتعتبر الوزارة أن التعليم هو أساس التنمية والتقدم، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل المملكة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تعليم وزارة التعليم كتب دراسية فصول انتقالية التعليم العام التعليم في السعودية التعليم 1448هـ العودة إلى المدارس الطفولة المبكرة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأسهم السعودية تتراجع 2.4 % في أسبوع .. لا حوافز لإبقاء وتيرة الشراء مرتفعةتراجعت الأسهم السعودية بنحو 275 نقطة، ما يعادل 2.4 في المائة، لتغلق عند 11215 نقطة. بينما مؤشر 'إم تي 30' الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 33 نقطة بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 1448 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، ومع انحسار المعطيات الإيجابية لم تجد السوق حوافز لإبقاء وتيرة الشراء مرتفعة خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ومرشحة للزيادة. خلال الشهر الماضي عجزت السوق عن إكمال موجة ارتفاعها لتتجاوز 11500 نقطة في أكثر من مناسبة، ما دفع متعاملين إلى البيع لجني الأرباح، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السوق.

Read more »

اكتشاف مخلوقات غريبة ومدهشة في أعماق المحيط الهادئكشفت مسابير بحرية 'أُرسلت إلى جبل مائي في أعماق المحيط الهادئ' عن نظام بيئي نقي غير معروف سابقا، على بعد 900 ميل (نحو 1448 كم) من ساحل تشيلي.

Read more »

ارتفاع خسائر «صادرات» إلى 9.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2024ارتفعت خسائر الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1448% إلى 9.6 مليون ريال، مقابل 0.62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

Read more »

ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـاستحدث المركز الوطني للمناهج مقررات تعليمية جديدة، للعام الدراسي 1447 / 1448هـ، في إطار خطط تطويرية شاملة تهدف إلى مواءمة العملية التعليمية مع متغيرات

Read more »

تسجيل في فصول موهبة بـ240 مدرسةأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) فتح باب التسجيل للطلبة الموهوبين، للالتحاق في برنامج «فصول موهبة» للعام الدراسي القادم 1448، 2026-2027، عبر موقعها الإلكتروني،...

Read more »

المدارس تبدأ استقبال طلبات تسجيل المستجدين للعام الدراسي 1448.. الأحد القادمتستقبل المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، في مختلف مناطق...

Read more »