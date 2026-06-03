آلاف الألبان يتظاهرون ضد مشروع سياحي مرتبط بكوشنر وإيفانكا ترمب

تظاهر آلاف الألبان في تيرانا احتجاجا على مشروع مجمع سياحي فاخر يُزعم ارتباطه بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب، مما أثار مخاوف بيئية ومخاوف من الفساد. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الأموال المستخدمة لشراء الأراضي.

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، يوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين احتجاجا على مشروع مجمع سياحي ضخم يُشتبه في ارتباطه ب جاريد كوشنر ، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وزوجته إيفانكا ترمب .

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ألبانيا ليست للبيع" و"إيفانكا، عودي إلى بلدك"، مرددين هتافات "أوقفوا المشروع"، في مشهد يعكس استياء واسعا من خطط التطوير التي تهدد المناطق الطبيعية المحمية. ويشمل المشروع بناء فنادق ومنتجعات فاخرة على جزيرة سازان غير المأهولة، التي كانت سابقا قاعدة عسكرية شيوعية سرية، وفي منطقة فيوسا-نارتا الساحلية في زفيرنيتش بجنوب البلاد، وهي منطقة مصنفة كمحمية طبيعية ذات تنوع بيولوجي فريد.

وأعلن مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق في الأموال المستخدمة لشراء الأراضي وبيعها للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى كشف أي مخالفات قانونية قد تكون صاحبت الصفقة. وجاءت التظاهرة في تيرانا بعد تجمع مماثل في زفيرنيتش يوم السبت، حيث احتج عشرات الأشخاص، بينهم نشطاء بيئيون، على وضع أسلاك شائكة تمنع الوصول إلى الشاطئ.

وقد هاجم حراس أمن خاص عدداً من المتظاهرين وأصابوهم بجروح، مما دفع السلطات إلى إيقاف عدد من ضباط الشرطة عن العمل وسحب تراخيص شركتين أمنيتين خاصتين. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شركات مرتبطة بكوشنر قد اشترت الأرض المحاطة بالأسلاك الشائكة، لكن التخطيط للمشروع يعود إلى عامين مضوا، حيث كان كوشنر يعتزم تحويل جزيرة سازان إلى وجهة سياحية فاخرة بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى بناء فنادق في زفيرنيتش.

وقد دعت نحو 40 منظمة بيئية، في يناير الماضي، إلى تعليق خطط المجمعات الفندقية، محذرة من أنها تشكل تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي والنظام البيئي في المنطقة. وفي محاولة لتهدئة الوضع، دعا رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، يوم الثلاثاء، المتظاهرين لاختيار وفد يضم نحو 20 شخصاً لمناقشة الحلول الممكنة. إلا أن المتظاهرين رفضوا الاقتراح وأعلنوا عن اجتماع آخر يوم الأربعاء لمواصلة الاحتجاجات وتنسيق خطواتهم المقبلة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل مخاوف متزايدة من تفشي الفساد وتهميش القوانين البيئية لصالح مشاريع استثمارية كبيرة، وسط تساؤلات حول مدى شفافية الصفقات العقارية وعلاقتها بشخصيات سياسية أميركية بارزة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ألبانيا احتجاجات إيفانكا ترمب جاريد كوشنر مشروع سياحي

United States Latest News, United States Headlines