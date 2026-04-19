آلاف في بوينس آيرس بذكرى البابا فرنسيس: الكاهن الدي جي يخلق تجربة روحانية فريدة

حفل موسيقي استثنائي أحياه الكاهن البرتغالي غيلهيرمي بيكسوتو في ساحة مايو التاريخية ببوينس آيرس، تكريماً لذكرى البابا الراحل فرنسيس، مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والأدعية الدينية بحضور عشرات الآلاف.

شهدت ساحة مايو التاريخية في بوينس آيرس حدثاً فنياً ودينياً فريداً من نوعه، حيث أحيا الدي جي البرتغالي الشهير، غيلهيرمي بيكسوتو ، المعروف بلقب ' الكاهن الدي جي '، حفلاً موسيقياً استثنائياً حضره عشرات الآلاف من الأشخاص. جاء هذا الحفل تكريماً لذكرى البابا الراحل فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل 2025 عن عمر يناهز 88 عاماً، في اليوم التالي لاحتفال الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح معاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

تم اختيار موقع الحفل بعناية فائقة، حيث أقيم المسرح في الساحة المقابلة للقصر الحكومي وكاتدرائية بوينس آيرس، وهو المكان الذي ترأس فيه خورخي ماريو بيرغوليو، قبل انتخابه بابا في مارس 2013، خدمته الدينية. تجاوز الحضور كل التوقعات، وامتلأت الساحة المخصصة للفعالية بالحشود، بالإضافة إلى امتدادها لتشمل الشوارع المحيطة، مما يدل على التأثير الواسع لشخصية البابا فرنسيس والاهتمام الكبير بالحدث. لوحظ تواجد لمختلف الفئات العمرية بين الحضور، من الشباب إلى كبار السن، وصولاً إلى العائلات التي اصطحبت أطفالها، وهو ما يعكس الطابع الشامل والجامع لهذه المناسبة. قدم بيكسوتو عرضاً موسيقياً مبتكراً يمزج ببراعة بين الإيقاعات الإلكترونية الحديثة والأدعية والألحان الدينية المؤثرة، خلق جواً روحانياً فريداً يلامس القلوب. مع بداية عرضه، انطلقت عبارة مؤثرة صدحت بها مكبرات الصوت، 'شكرا لك يا بابا فرنسيس! تشفع لنا'، ترافقت مع عرض ضوئي مبهر أضاف بعداً بصرياً ساحراً على الأجواء، مما عزز من الشعور بالخشوع والتقدير. كانت هذه الفعالية بمثابة جسر يربط بين الثقافة المعاصرة والقيم الروحية العميقة، مقدمةً طريقة جديدة للاحتفاء بذكرى شخصية دينية تركت بصمة واضحة في العالم. ساهمت الأجواء الاحتفالية والروحانية في خلق تجربة لا تُنسى للحاضرين، الذين عبروا عن مشاعر مختلطة من الحزن والفرح، إحياءً لذكرى البابا الذي عرف بتواضعه وقربه من الناس. الجمع بين الموسيقى الإلكترونية، التي عادة ما ترتبط بالحداثة والشباب، مع التأملات الدينية، شكل عنصراً محورياً في نجاح هذا الحدث، وجذب شريحة واسعة من الجمهور قد لا تكون على اتصال مباشر بالطقوس الدينية التقليدية. تؤكد هذه المبادرات على أهمية الفنون كأداة للتعبير والتواصل، وقدرتها على توحيد الناس حول قضايا مشتركة وقيم نبيلة، حتى في سياقات غير تقليدية. لقد جسد عرض غيلهيرمي بيكسوتو في بوينس آيرس مثالاً حياً على كيفية دمج الإبداع الفني مع الاحترام والتقدير للرموز الدينية الهامة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتفاعل الثقافي والروحي في العصر الحديث. إن هذه التجربة الفريدة تعكس عمق الارتباط الذي شعر به الناس تجاه البابا فرنسيس، والرغبة في الاحتفاء بإرثه بطرق مبتكرة تعبر عن احترامهم وامتنانهم. بلغ الحشد الهائل المشارك في الفعالية، والذي قدر بعشرات الآلاف، دليلاً قوياً على الأثر الذي تركه البابا الراحل على قلوب وعقول الناس، وليس فقط في الأرجنتين بل عالمياً، حيث كان حضوره محط تقدير واحترام لدى طوائف مختلفة. إن فكرة استعانة كاهن بدور الدي جي في إحياء ذكرى شخصية دينية تمثل انفتاحاً على أساليب جديدة للتعبير عن الإيمان والتكريم، وتكسر القوالب النمطية المعهودة في الاحتفاء بالمناسبات الدينية. لقد وفرت ساحة مايو، بتاريخها العريق وارتباطها بالشؤون الوطنية والدينية، خلفية مثالية لهذا الحدث، مضيفةً إليه بعداً رمزياً يعزز من أهميته. استطاع 'الكاهن الدي جي' أن يخلق مزيجاً متناغماً بين نبضات الموسيقى الإلكترونية الصاخبة والهدوء الروحاني للأدعية، مما أحدث تأثيراً مزدوجاً على الحضور، يجمع بين الانتعاش الروحي والاحتفاء بالمشاعر الدينية العميقة. لقد تم استخدام الأضواء بشكل مبتكر ليرافق الموسيقى، مما أضفى على العرض طابعاً بصرياً ملهماً، وكأنما كانت الأضواء ترسم قصصاً روحانية تتناغم مع الإيقاعات والألحان. إن هذا الحفل لم يكن مجرد حدث موسيقي، بل كان بمثابة تظاهرة شعبية واسعة للتعبير عن المودة والتقدير، وتأكيد على القيم التي مثلها البابا فرنسيس خلال فترة خدمته. تمكنت الفعالية من استقطاب جمهور متنوع، مما يثبت أن الموسيقى، بجميع أشكالها، قادرة على أن تكون جسراً للتواصل بين مختلف الثقافات والأجيال. يبقى هذا الحدث شاهداً على قوة الإبداع في ربط الماضي بالحاضر، والروحانية بالحداثة، في تكريم لا يُنسى لواحد من أبرز الشخصيات الدينية في عصرنا.





