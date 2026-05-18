آفاق التعاون الصناعي بين تركيا وسوريا وتأثير الآلات التركية في نهضة الإنتاج المحلي

تقرير مفصل حول زيارة وفد تركي لمعامل دمشق لبحث سبل تعزيز القطاع الصناعي ودور الخبرات والآلات التركية في دعم الاقتصاد السوري وتجاوز عقبات الاستيراد السابقة.

شهدت العاصمة السورية دمشق تحركات دبلوماسية واقتصادية ملموسة تمثلت في قيام وفد رفيع المستوى من السفارة التركية بالتنسيق مع غرفة الصناعة ب دمشق بإجراء جولة تفقدية موسعة شملت مجموعة من المعامل والمنشآت الصناعية المنتشرة في المدينة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين لاستكشاف فرص التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية، حيث تم التأكيد خلال هذه الجولة على أن القطاع الصناعي يمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية التي تستند إليها أي دولة تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وقد شدد المسؤولون المشاركون في الجولة على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها سوريا تتطلب استراتيجيات عاجلة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن جذب استثمارات جديدة وتوفير بيئة محفزة لرؤوس الأموال، بما يضمن ليس فقط نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل وأيضاً خلق آلاف فرص العمل للشباب السوري، مما يساهم في استقرار المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة نحو الأمام.

وخلال الجولات الميدانية داخل المصانع، رصد الوفد التركي مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تعكس واقع الصناعة السورية في الوقت الحالي، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تفرضها أزمات الطاقة ونقص الإمدادات الكهربائية التي تؤثر بشكل مباشر على وتيرة الإنتاج. ومع ذلك، أبدى الوفد إعجابه بالصمود الذي أظهره الصناعيون السوريون وقدرتهم على الاستمرار في عمليات الإنتاج رغم هذه الصعوبات القاسية.

ومن أبرز النقاط التي لفتت انتباه الزوار هو وجود تداخل ثقافي ومهني واضح، حيث تبين أن عدداً كبيراً من العاملين والمهندسين في هذه المصانع يتحدثون اللغة التركية بطلاقة، مما يشير إلى ظاهرة إيجابية تتمثل في عودة السوريين الذين اكتسبوا خبرات علمية وعملية في تركيا إلى وطنهم لنقل تلك المعارف وتطبيق التقنيات الحديثة في بيئة العمل المحلية. كما لوحظ الاعتماد الواسع على الآلات والمعدات التركية في خطوط الإنتاج، وهو ما يعكس التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعات الميكانيكية في تركيا ومدى ملاءمة هذه الآلات للمتطلبات الصناعية السورية، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى رفع جودة المنتجات النهائية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، كشف اللقاء الذي جمع الوفد مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين السوريين عن حقائق تتعلق بمسارات التجارة السابقة، حيث أشار الصناعيون إلى أن التوترات السياسية التي سادت العلاقات بين البلدين في فترات سابقة قد فرضت قيوداً صعبة على استيراد الآلات التركية بشكل مباشر. وأوضحوا أنهم كانوا يضطرون للجوء إلى طرق بديلة ومعقدة لإدخال هذه المعدات إلى سوريا، حيث كانت تمر عبر دول وسيطة مثل اليونان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا، وفي كثير من الأحيان كانت يتم تغيير العلامات التجارية للآلات لتجاوز العقبات البيروقراطية والسياسية.

ومع ذلك، فإن مؤشرات تحسن العلاقات الدبلوماسية بدأت تترجم فعلياً على أرض الواقع من خلال إزالة هذه العوائق التجارية وتسهيل تدفق الآلات والخبرات. ويتطلع الجانب السوري الآن إلى زيادة المشاركة في المعارض الصناعية الدولية التي تقام في تركيا، لفتح آفاق جديدة من التعاون التقني والتجاري.

إن هذا التكامل الاقتصادي المرتقب بين قطاع الآلات التركي والصناعة السورية من شأنه أن يحقق مكاسب متبادلة، حيث يجد الجانب التركي أسواقاً واعدة لمنتجاته، بينما يجد الجانب السوري الشريك التكنولوجي القادر على مساعدته في إعادة إعمار قطاعه الإنتاجي وتطويره وفق أحدث المعايير العالمية





