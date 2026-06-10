آفاق التمويل التكنولوجي وأمن الطاقة العالمي ومسارات النمو الاقتصادي السعودي

تحليل شامل لتوقعات مورغان ستانلي بشأن ديون الذكاء الاصطناعي، والتوجهات الأميركية لتعزيز إمدادات الطاقة لدول آسيان، ومؤشرات نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تحولات جذرية مدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع والتوجهات الجيوسياسية الجديدة، حيث تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة مورغان ستانلي إلى قفزة هائلة في حجم التمويلات المخصصة لقطاع الذكاء الاصطناعي .

وتتوقع المؤسسة أن تتجاوز إصدارات الديون العالمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز 570 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو ما يعكس رغبة الشركات الكبرى في تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء بنية تحتية متطورة. هذا التوجه يأتي في وقت تبتعد فيه شركات التكنولوجيا العملاقة عن الاعتماد الكلي على تدفقاتها النقدية الذاتية، وتتجه نحو أسواق الائتمان لتغطية النفقات الرأسمالية الضخمة المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات وتطوير قدرات الحوسبة السحابية.

ومن المثير للاهتمام أن إصدارات الديون المرتبطة بهذا القطاع قد وصلت بالفعل إلى نحو 236 مليار دولار حتى نهاية مايو من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يؤكد وجود حالة من التسابق المحموم للسيطرة على أدوات المستقبل التكنولوجي. وتبرز شركات مثل ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وميتا كقادة في هذا الإنفاق، حيث من المتوقع أن تضخ هذه الشركات مجتمعة نحو 700 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقعات بأن يتخطى الإنفاق الرأسمالي حاجز التريليون دولار في عام 2027، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل عبر أدوات دين بعملات مختلفة لتقليل المخاطر المرتبطة بالدولار الأميركي.

وعلى صعيد آخر، تبرز التحركات الأميركية لتعزيز نفوذها الاقتصادي وأمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث كشف نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو عن استراتيجية تهدف إلى تحرير جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية من الطاقة وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المُسال لدول رابطة آسيان. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمات الطاقة العالمية التي فرضت على الدول ضرورة تنويع مصادر إمداداتها لضمان الاستدامة والصمود أمام التقلبات المفاجئة.

وقد تجسد هذا التوجه عملياً من خلال إرسال شحنات من النفط الخام والغاز إلى الفلبين للمساعدة في سد العجز في الإمدادات، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول المنطقة. ولا تقتصر الرؤية الأميركية على توفير الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل الاستثمار في المعادن الحيوية وتوجيه دول آسيان نحو التعامل مع موردين موثوقين في مجال البنية التحتية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لضمان أمن وازدهار المنطقة لعقود قادمة بعيداً عن الاعتماد على شركاء قد يشكلون تهديداً أمنياً أو تقنياً.

أما في المنطقة العربية، فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية مؤشرات إيجابية تعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي، حيث عادت الأنشطة غير النفطية إلى مسار النمو بنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي. هذا النمو يعكس قدرة القطاعات غير النفطية على تعويض الانكماش الذي حدث في الأشهر السابقة، ويؤكد أن الاقتصاد السعودي بدأ يكتسب مرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية.

وتتطابق هذه النتائج مع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، والذي قفز إلى 51.5 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعطي إشارة قوية على تحسن بيئة الأعمال في المملكة. ورغم أن المؤشر العام للإنتاج الصناعي شهد تراجعاً بنسبة 19.1 في المائة نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية وقطاع التعدين بنسبة 27.8 في المائة، إلا أن الصعود في القطاعات غير النفطية يظل هو المؤشر الأهم لمستقبل التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة الطموحة التي تهدف إلى تقليل الارتهان للنفط كمصدر وحيد للدخل القومي، مما يعزز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية صاعدة ومتنوعة الموارد





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