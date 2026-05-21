آفاق رياضية جديدة: كوكو غوف وتحديات رولان غاروس وطموحات القارة السمراء في مونديال 2026

تغطية شاملة لاستعدادات نجمة التنس كوكو غوف وبطل العالم نوفاك ديوكوفيتش لبطولة فرنسا المفتوحة، بالإضافة إلى تحليل لفرص المنتخبات الأفريقية في الوصول إلى منصات التتويج في كأس العالم 2026.

تستعد ملاعب التنس العالمية لاستقبال واحدة من أكثر الدورات إثارة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث تبرز كوكو غوف كواحدة من أهم المرشحات لتحقيق لقب جديد.

وقد كشفت غوف عن تحول جذري في عقليتها الذهنية، حيث قررت التخلي تماما عن الضغوط النفسية المرتبطة بفكرة الدفاع عن اللقب، مؤكدة أن هذا المفهوم كان يشكل عبئا ثقيلا عليها في السابق. وأوضحت المصنفة الرابعة عالميا أنها تعلمت درسا قاسيا من تجربتها في بطولة أميركا المفتوحة لعام 2024، حينما أدركت أن كل عام يمثل فرصة جديدة ومنفصلة تماما عن الإنجازات السابقة.

وبدلا من أن تشغل بالها بضرورة الحفاظ على التاج، أصبحت تنظر إلى البطولة كفرصة جديدة للفوز، مشيرة بابتسامة إلى أنها ليست رافاييل نادال لدرجة القدرة على الدفاع عن اللقب بشكل سنوي ومستمر، لكنها تطمح للوصول إلى ذلك المستوى من الهيمنة يوما ما. ولم يقتصر تحدي غوف على الجانب النفسي فحسب، بل خاضت معركة تقنية شرسة للتخلص من مشكلة الأخطاء المزدوجة التي طاردتها لسنوات وجعلتها تتصدر قائمة الأكثر ارتكابا لهذه الأخطاء في جولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

ومن خلال الاستعانة بخبرات المدرب غافين ماكميلان، تمكنت غوف من تحسين إرسالها الثاني بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر جليا في أدائها الأخير ببطولة روما، حيث انخفضت نسبة أخطائها بشكل كبير، مما منحها ثقة أكبر في قدرتها على تحويل الإرسال إلى سلاح هجومي فعال بدلا من أن يكون نقطة ضعف تمنح الخصوم فرصا مجانية. وعلى صعيد منافسات الرجال في رولان غاروس، يواصل الأسطورة نوفاك ديوكوفيتش سعيه الدؤوب لتعزيز رقمه القياسي التاريخي، حيث يستهدف الفوز باللقب الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز جاهزيته الفنية والذهنية، أعلن ديوكوفيتش عن تعيين مواطنه وصديقه المقرب فيكتور ترويتسكي مدربا له، في محاولة لإعادة تنظيم أوراقه قبل الدخول في غمار المنافسات الشرسة على الملاعب الترابية. ورغم أن الطريق نحو اللقب الـ25 قد يبدو محفوفا بالتحديات نظراً لتقلب مسيرته الأخيرة، إلا أن طموحه لا يزال يمثل القوة الدافعة له.

وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار نحو الألماني ألكسندر زفيريف، الذي يطرق أبواب المجد منذ قرابة عقد من الزمان دون أن يتمكن من تسجيل اسمه ضمن قائمة الفائزين بالبطولات الأربع الكبرى، مما يجعل من هذه النسخة لحظة حاسمة في مسيرته المهنية التي بدأ الوقت ينفد منها، وسط منافسة محتدمة بين نخبة من اللاعبين الذين يسعون لكسر هيمنة الأسماء الكبيرة على منصات التتويج في باريس. وبالانتقال من ملاعب التنس إلى المستطيل الأخضر، يثير اقتراب مونديال 2026 جدلا واسعا حول قدرة المنتخبات الأفريقية على تكرار الإنجاز المغربي التاريخي في نسخة قطر 2022.

فقد أحدث المنتخب المغربي زلزالا في عالم كرة القدم بكونه أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي، بعدما أطاح بكبار القارة الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال. هذا الإنجاز فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول ما إذا كانت القارة السمراء قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك ورفع الكأس العالمية لأول مرة في تاريخها.

وفي هذا السياق، يظهر تباين واضح في وجهات النظر بين أساطير اللعبة؛ فبينما يبدي النجم السنغالي السابق الحاجي ضيوف تفاؤلا كبيرا ويرى أن تتويج منتخب أفريقي باللقب هو أمر ممكن تماما وليس مستحيلا، يميل أسطورة نيجيريا جيه جيه أوكوتشا إلى التشكيك في هذه الفرضية، معتبرا أن الوصول لنصف النهائي قد يكون حالة استثنائية. ومع توسيع نطاق البطولة لتشمل 48 منتخبا في النسخة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تزداد الفرص المتاحة للمنتخبات الأفريقية للتواجد بقوة، مما يضع القارة أمام اختبار حقيقي لإثبات أن إنجاز المغرب لم يكن مجرد صدفة عابرة، بل هو بداية لعصر جديد من التنافسية الأفريقية العالمية التي تطمح للوصول إلى القمة في يوليو 2026





