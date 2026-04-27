آرسنال على حافة المجد.. انتصارات صعبة وتحديات في البريميرليغ

آرسنال يواصل مسيرته نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يواجه صعوبات وتحديات في تحقيق الفوز، بينما اشتعل الصراع في قاع الترتيب وتألق تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

في جولة استثنائية من الدوري الإنجليزي الممتاز ، شهدت غياب مباريات يوم الأحد بسبب انشغال الفرق ب كأس الاتحاد الإنجليزي ، اشتدت الإثارة مع اقتراب الموسم من نهايته الحاسمة.

حقق نوتنغهام فورست فوزاً مفاجئاً على سندرلاند، بينما انتصر ليفربول على كريستال بالاس وفولهام على أستون فيلا. يواصل آرسنال مسيرته نحو اللقب، لكنه يعاني من قلق وتوتر، حيث يحقق انتصاراته بصعوبة، كما حدث في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد. فاز آرسنال بهدف وحيد من ركلة ثابتة، وهو الهدف السابع عشر للفريق هذا الموسم من الكرات الثابتة، رقم قياسي. على الرغم من الفوز، لم يفرض آرسنال سيطرته الكاملة، حيث تفوق نيوكاسل في الاستحواذ والتسديدات، وكاد أن يتعادل.

تأثر آرسنال بخروج كاي هافيرتز مصاباً. في قاع الترتيب، يزداد التنافس على تجنب الهبوط بعد تأكد هبوط وولفرهامبتون وبيرنلي. نوتنغهام فورست حقق فوزاً مهماً، لكنه لا يزال غير آمن، بينما حقق وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير انتصارات أعادت الأمل وقلصت الفارق. ليدز يونايتد يمتلك 40 نقطة، لكنه يواجه صعوبات في المباريات المتبقية.

في كأس الاتحاد الإنجليزي، قدم تشيلسي أداءً قوياً في نصف النهائي بعد إقالة مدربه السابق، وأظهر روحاً قتالية. في المقابل، خرج ليدز يونايتد من البطولة. تتواصل المنافسات بمواجهة بين مانشستر يونايتد وبرنتفورد، ومواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. الموسم لا يزال يحمل الكثير من المفاجآت حتى النهاية.

أعلن توتنهام هوتسبير عن حاجة لاعبه تشافي سيمونز إلى جراحة في ركبته اليمنى. يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تغييرات إدارية كبيرة، حيث شهد الموسم رحيل عشرة مديرين فنيين. أكد ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، جاهزية فريقه للحفاظ على الصدارة. يثق فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في قدرة زميله ألكسندر إيزاك على التألق في الموسم المقبل.

في الوقت نفسه من العام الماضي، كان مانشستر سيتي يواجه صعوبات واحتمال الخروج بموسم خالٍ من الألقاب





