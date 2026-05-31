آرسنال يحتفل بلقب الدوري رغم خيبة الأمل الأوروبية: الصحافة الفرنسية تعلن بقاء الملك

يستعد آرسنال لموكب احتفالي بلقب الدوري الإنجليزي بعد 18 ساعة من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. في المقابل، تصف الصحافة الفرنسية تتويج باريس بأنه بداية حقبة جديدة ويشيد بلويس إنريكي.

يحاول نادي آرسنال نسيان خيبة أمله الأوروبية عندما ينطلق موكب حافلته المكشوفة، اليوم الأحد، احتفالاً بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004.

ومن المقرر أن يبدأ فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المتوج باللقب، مسيرته التي تمتد لمسافة 5.6 ميل عبر شمال العاصمة البريطانية لندن في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهراً بتوقيت غرينيتش)، أي بعد 18 ساعة فقط من خسارته المؤلمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة المجرية بودابست. ومن المتوقع أن يصطف ما يصل إلى نصف مليون مشجع لآرسنال على جانبي الشوارع لمشاهدة الموكب الذي ينتظر أن يستمر لمدة ساعتين.

وكان فريق المدفعجية يأمل في تحقيق إنجاز مزدوج، يتمثل في تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد لـ140 عاماً، بعد حصوله على لقب الدوري المحلي. وأهدر إيبيريتشي إيزي وغابرييل ركلتيهما في ركلات الترجيح المثيرة، التي احتكم إليها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة القارية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، مما سمح لباريس سان جيرمان بالاحتفاظ باللقب.

غادر لاعبو أرتيتا المحبطين بودابست بعد ساعات من الهزيمة القاسية، وتعهد مدرب آرسنال باستغلال هذه النكسة لتكون دافعاً لتحقيق المجد في الموسم المقبل. وقال أرتيتا: أولاً وقبل كل شيء، يتعين علينا تجاوز هذا الألم، واستيعابه، وتحويله إلى دافع للتحسن والوصول إلى مستوى مختلف. وأضاف مدرب آرسنال في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): سأقضي بضعة أيام مع عائلتي، ثم سأبدأ عملية مراجعة ما أنجزناه.

سوف نبدأ باتخاذ بعض القرارات المهمة للغاية إذا كنا نريد الارتقاء إلى مستوى آخر. واختتم أرتيتا حديثه قائلاً: سنحتاج إلى إظهار هذا الطموح لأننا قادرون على ذلك. لكن هذا سيتطلب منا أن نكون طموحين وسريعين وأذكياء للغاية.

في المقابل، لم تتعامل الصحافة الفرنسية مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا على أنه مجرد فوز جديد في سجل النادي، بل وصفته بأنه تأكيد على هيمنة أوروبية باتت أمراً واقعاً، بعدما نجح الفريق الباريسي في الاحتفاظ بالكأس القارية لثاني موسم توالياً بانتصاره على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي بودابست. العنوان الأبرز جاء من صحيفة ليكيب التي اختارت عبارة قوية ومباشرة: يبقى الملك، في إشارة إلى نجاح باريس سان جيرمان في الحفاظ على عرش القارة الأوروبية وإثبات أن تتويجه قبل عام لم يكن صدفة أو إنجازاً عابراً، بل بداية حقبة جديدة في كرة القدم الأوروبية.

ورأت الصحيفة أن الفريق الباريسي أثبت مرة جديدة قدرته على النجاة من أصعب الظروف، مؤكدة أن البطل الحقيقي لا يُقاس بعدد الأهداف التي يسجلها فقط، بل بقدرته على الفوز عندما تكون الأمور أشد تعقيداً. لذلك عدّت أن باريس سان جيرمان خرج من بودابست أشد قوة وأكبر هيبة مما كان عليه قبل المباراة. وفي الوقت الذي احتفى فيه الجميع باللقب، كان لويس إنريكي بطلاً موازياً في عناوين الصحافة الفرنسية. ليكيب خصصت مساحة واسعة للمدرب الإسباني، وكتبت: سعيداً كطفل صغير...

أظهر لويس إنريكي الطريق مرة جديدة نحو الانتصار وواصل دخول الأسطورة أكثر فأكثر. وعدّت أن المدرب الإسباني لم يعد مجرد مهندس للمشروع الباريسي، بل تحول أحد أبرز المدربين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وبالنسبة إلى الصحيفة الفرنسية، فإن ما يحققه إنريكي لم يعد مجرد نجاح تدريبي عادي، بل مسيرة استثنائية وضعته بين كبار المدربين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فبعد أن قاد برشلونة إلى اللقب عام 2015، عاد ليمنح باريس سان جيرمان لقبين متتاليين في عامي 2025 و2026، لينضم إلى قائمة المدربين الذين توجوا بالبطولة 3 مرات. وهكذا، تتقاطع مشاعر متباينة بين فرحة التتويج المحلي ومرارة الخسارة القارية في عالم كرة القدم. فبينما يستعد آرسنال لاستقبال جماهيره في موكب احتفالي بلقب الدوري، يظل جرح الخسارة الأوروبية نازفاً، لكن المدرب أرتيتا يرى في هذه النكسة وقوداً للمستقبل.

من جهة أخرى، يرفع باريس سان جيرمان راية الهيمنة الأوروبية ويثبت أن مشروعه الكروي الطموح يسير في الاتجاه الصحيح، تحت قيادة مدرب أسطوري مثل لويس إنريكي. الأيام المقبلة ستكشف عن قدرة آرسنال على التعافي واستخلاص الدروس، وعن مواصلة باريس سان جيرمان لسيطرته القارية. ومع اقتراب الموسم الجديد، تظل أسئلة كثيرة معلقة حول إمكانية تحول آرسنال إلى منافس دائم على الألقاب الأوروبية، وهل يستطيع باريس سان جيرمان الحفاظ على عرشه لسنوات قادمة





