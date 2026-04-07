آرسنال وبايرن يحققان انتصارات مهمة في دوري أبطال أوروبا.. والأهلي يتعثر في الدوري المصري

شهدت مباريات كرة القدم الأوروبية والمصرية أحداثاً مثيرة، حيث وضع آرسنال قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال، وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد، بينما تعثر الأهلي المصري في الدوري المحلي.

في أمسية كروية حافلة بالإثارة، شهدت ملاعب أوروبا مباريات مثيرة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى مباريات مهمة في الدوري المصري. آرسنال الإنجليزي يضع قدماً في الدور نصف النهائي بالفوز الثمين على سبورتنغ البرتغالي، بينما حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً تاريخياً على ريال مدريد الإسباني، و الأهلي المصري يتعثر في الدوري المصري.

في لشبونة، تمكن آرسنال من تحقيق فوز صعب على سبورتنغ البرتغالي في ذهاب ربع النهائي، بهدف وحيد سجله الألماني كاي هافيرتز في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة حاسمة من البرازيلي غابريال مارتينيلي. هذا الفوز يضع آرسنال في موقع جيد قبل مباراة الإياب على أرضه، مما يعزز من آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة. الفوز الذي حققه آرسنال يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق حلم الفوز بلقب دوري الأبطال، ويدعم طموحات النادي وجماهيره. في سياق متصل، أظهر بايرن ميونيخ قوة هجومية كبيرة في مواجهة ريال مدريد، حيث فاز بنتيجة 2-1 في معقل الريال. سجل لبايرن كلاً من الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين، بينما سجل لريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي. هذا الفوز يعيد إلى الأذهان ذكريات الانتصارات التاريخية لبايرن على أرض ريال مدريد، ويعزز من فرصهم في التأهل إلى نصف النهائي. مباراة الإياب ستكون حاسمة لتحديد المتأهل إلى الدور التالي، مع توقعات بمواجهة نارية بين الفريقين. في الدوري المصري، تعثر الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مما أبعده خطوة إضافية عن المنافسة على لقب الدوري. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث سجل لسيراميكا فخري لاكاي، وتعادل للأهلي ياسر إبراهيم. شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي، مما أثار استياء اللاعبين والجهاز الفني. هذا التعثر يعقد مهمة الأهلي في الحفاظ على لقبه، ويفتح الباب أمام منافسيه في الدوري. بالإضافة إلى ذلك، أعرب فلوريان فيرتز، نجم ليفربول، عن تفاؤله قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري الأبطال، مشيراً إلى أن فريقه لديه القدرة على تحقيق الفوز. في المقابل، تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن أهمية مباراتهم ضد برشلونة، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. كما كشفت لجنة الحكام الإسبانية عن موقفها من حالة الجدل التي صاحبت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يتعلق بعدم طرد مدافع برشلونة، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق إلى منافسات كرة القدم





