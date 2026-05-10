iPhone Tops Smartphone Loyalty Rankings, Overtaking Android

A recent survey revealed that iPhone, the smartphone produced by Apple, has the highest customer loyalty worldwide, surpassing Android devices. The survey showed that iPhone users' loyalty increased from 91.9% in 2021 to over 96% in 2026, compared to 86.4% for Android users.

أظهر استطلاع حديث أن هاتف آيفون من شركة أبل يتصدر هواتف العالم من حيث ولاء المستخدمين، متفوقًا بوضوح على هواتف أندرويد، حيث ارتفع ولاء مستخدميه من 91.9% عام 2021 إلى أكثر من 96% في 2026 مقابل 86.4% لأندرويد.

ويرجع ذلك أساسًا لتكامل آيفون مع منظومة أجهزة أبل الأخرى، وتفضيل المستخدمين لمنتجات الشركة،... كشف استطلاع للرأي عن الهاتف الذكي الأقوى في العالم من حيث ولاء العملاء له والذي لم يكن من هواتف جوجل ولا سامسونج الشهيرة. وأظهر الاستطلاع أن هاتف آيفون من شركة أبل الأمريكية هو الأكثر ولاءً لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم، حيث حافظت أبل على قاعدة جماهيرية واسعة أشد ولاءً على مر السنين.

وما يعزز ولاء المستخدمين لهواتف آيفون، بحسب الاستطلاع، هو أنه قادر على خلق منظومة عمل متكاملة مع باقي أجهزة أبل مثل ماك وآيباد. وأظهر مستخدمي آيفون في الاستطلاع أنهم أقل ميلاً بنسبة 3.6% لتغيير علامات هواتفهم الذكية التجارية مقارنة بمستخدمي أندرويد.

وأظهر الاستطلاع كذلك الذي قارن بيانات المستخدمين في 2026، بنتائج دراسات استقصائية سابقة بين عامي 2019 و2021 أن ولاء مستخدمي هواتف آيفون ارتفع من 91.9% في 2021 إلى أكثر من 96% عام 2026، فيما كان ولاء مستخدمي أجهزة أندرويد بعيداً بنسبة بلغت 86.4%. ورصد الاستطلاع عدد من الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى التمسك بأجهزة آيفون، لعل أبرزها القيمة الإجمالية التي توفرها أجهزة مثل آيفون 17، خاصةً إذا كنت من مستخدمي منتجات أبل.

وإلى جانب القيمة الإجمالية التي توفرها أجهزة آيفون، أفاد معظم المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفضلون منتجات أبل، حيث صرّح بذلك 60.8% من مستخدمي آبل، ويقول 17.4% آخرون إنهم مرتبطون بشدة بنظام أبل البيئي لدرجة يصعب معها التخلي عنه، وهو أمر منطقي بالنظر إلى العدد الكبير من الأجهزة التي تقدمها أبل حاليًا وكفاءة تكاملها. وأخيرًا، يقول 10% آخرون من المستخدمين إنهم يفضلون البقاء لأن هواتف أبل سهلة الاستخدام، بينما يقول 3.1% المتبقون إنهم يفضلون البقاء لأنهم يثقون بنهج أبل في الخصوصية والأمان بشكل عام





